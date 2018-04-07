Coronel Nylton: 'Um capixaba para tomar conta dos capixabas'

Coronel Nylton, que respondia como comandante-geral da Polícia Militar, afirmou que os anos dedicados à polícia trazem à essa nova gestão um olhar diferente Crédito: Marcelo Prest

Fazendo referência à experiência adquirida nos anos de atuação na Polícia Militar no Espírito Santo, o novo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, reforçou a honra de assumir a pasta. Foram 30 anos me dedicando integralmente à Segurança Pública do Estado. É um capixaba para tomar conta dos capixabas, disse.

Coronel Nylton, que respondia como comandante-geral da Polícia Militar, afirmou que os anos dedicados à polícia trazem à essa nova gestão um olhar diferente. Nós conhecemos bem o Estado, estamos dentro da secretaria há 30 anos, sabemos o que fazer, afirmou.

O novo secretário disse ainda que além de dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado, é importante focar no fortalecimento das instituições. Temos que ter uma gestão focada no emparelhamento da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Além disso, é preciso investir em tecnologia, o que maximiza a eficiência, completou.

Sobre as crises na Segurança Pública, como as enfrentadas durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, e os conflitos na região de Porto Novo, em Cariacica, o novo secretário afirmou que a polícia seguirá atuando como já têm feito. Toda vez que surgir um foco de qualquer tipo de crise, vamos estar presentes de maneira ainda mais forte para levar tranquilidade à população, concluiu.

SUCESSÃO

Nomeado comandante-geral da Polícia Militar em 6 de fevereiro de 2017, o coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho assumiu o cargo durante a grave crise de segurança pública que atingiu o Espírito Santo em decorrência das manifestações de familiares de policiais militares, no início de 2017.

Agora, nomeado secretário de segurança do Estado, o coronel Nylton será substituído por seu aliado na corporação, coronel Ramalho.

SOLENIDADE

As mudanças no comando da Segurança Pública do Estado foram oficialmente anunciadas durante uma solenidade realizada na noite desta sexta-feira (6) no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento, realizado para promoção de oficiais e homenagens a policiais que se destacaram em serviço, comemorou também os 183 anos da Polícia Militar Capixaba.

Na ocasião, o ex-secretário de Segurança, André Garcia, ressaltou as conquistas alcançadas ao longo dos quase seis anos à frente da secretaria. O Espírito Santo não é mais um dos Estados mais violentos do país. Não está nem entre os 10 primeiros, disse.