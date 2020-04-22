Coronavírus: veja como cadastrar seu celular para receber alertas no ES

De acordo com a autoridade militar, são cerca de 400 mil pessoas cadastradas no sistema de envio de alertas. "O Estado conta com cerca de 4 milhões de pessoas. Dessas, são menos de 10% de pessoas incluídas no sistema. Precisamos do cadastramento em massa para aumentar o grau de informação, com envio de informações precisas e sem custo. Estamos trabalhando para cuidar da sociedade e para isso precisamos aprimorar a cultura de prevenção", ressaltou.