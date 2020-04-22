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Defesa Civil

Coronavírus: veja como cadastrar seu celular para receber alertas no ES

O envio dos alertas é gratuito e não é preciso estar conectado à internet, pois as mensagens são enviadas via SMS pela Defesa Civil do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:13

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:13

Coronavírus
Receba informações sobre a Covid-19 em seu celular Crédito: Pixabay
Coronavírus: veja como cadastrar seu celular para receber alertas no ES
Há cerca de 10 dias alguns capixabas passaram a receber mensagens via SMS enviadas pela Defesa Civil do Espírito Santo, após parceria entre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil, com avisos sobre a pandemia do novo coronavírus. O teor das mensagens pode ser, por exemplo, "Alerta de doenças infecciosas virais para o Espírito Santo" ou "Restaurantes em áreas urbanas funcionam das 10h às 16h, respeitando as medidas". O envio de alertas é gratuito e não é preciso estar conectado à internet.
Exemplos de mensagens via SMS enviadas pela Defesa Civil estadual
Exemplos de mensagens via SMS enviadas pela Defesa Civil estadual Crédito: Internauta
Para receber avisos como estes, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Carlos Wagner Borges, explica que basta que o interessado envie uma mensagem de texto para o número 40199, informando o CEP da rua onde mora. "A partir daí o número fica cadastrado com os Bombeiros, que passarão a enviar orientações sobre o coronavírus e até mesmo sobre chuvas e alagamentos, fazendo todo um trabalho de prevenção de riscos", iniciou.
De acordo com a autoridade militar, são cerca de 400 mil pessoas cadastradas no sistema de envio de alertas. "O Estado conta com cerca de 4 milhões de pessoas. Dessas, são menos de 10% de pessoas incluídas no sistema. Precisamos do cadastramento em massa para aumentar o grau de informação, com envio de informações precisas e sem custo. Estamos trabalhando para cuidar da sociedade e para isso precisamos aprimorar a cultura de prevenção", ressaltou.

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