Coronavírus: saiba o que muda nas feiras livres da Grande Vitória

Pandemia de coronavírus preocupa população capixaba e programação das feiras livres é adiada Crédito: Vitor Jubini

Em Vila Velha, a administração municipal alertou a população sobre a necessidade de seguir as orientações de prevenção divulgadas por autoridades ligadas à Saúde . A assessoria de comunicação da prefeitura justificou que uma paralisação prejudicaria a população de baixa renda e ainda pode provocar um desabastecimento na cidade.

Na Serra, as feiras também seguem sendo realizadas. A orientação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porém, é de que os feirantes mantenham uma distância mínima de um metro e meio entre as barracas.

A Prefeitura de Cariacica, por meio de um decreto publicado na quarta-feira (18), recomendou a não realização das feiras livres no município. Por ser uma recomendação, não haverá punições caso a orientação seja descumprida.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Guarapari informou que o município ainda não tem uma decisão sobre a atividade na cidade.

POSIÇÃO DO GOVERNO DO ES

Na tarde desta quinta-feira (19) o governador Renato Casagrande afirmou em coletiva de imprensa que a recomendação do Estado é que ninguém do grupo de risco atue ou frequente as feiras livres. Casagrande explicou que esta é uma orientação, porque a gestão das feiras é de responsabilidade dos municípios.

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