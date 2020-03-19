Coronavírus: saiba o que muda nas feiras livres da Grande Vitória

Apesar do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, algumas prefeituras da Grande Vitória decidiram manter as feiras livres funcionando. Viana suspendeu a atividade e Vitória, neste domingo (22) , decidiu também suspender as feiras. Até o momento, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Serra informaram que as feiras continuarão acontecendo com algumas mudanças.
Em Vila Velha, a administração municipal alertou a população sobre a necessidade de seguir as orientações de prevenção divulgadas por autoridades ligadas à Saúde. A assessoria de comunicação da prefeitura justificou que uma paralisação prejudicaria a população de baixa renda e ainda pode provocar um desabastecimento na cidade.
Na Serra, as feiras também seguem sendo realizadas. A orientação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porém, é de que os feirantes mantenham uma distância mínima de um metro e meio entre as barracas.
A Prefeitura de Cariacica, por meio de um decreto publicado na quarta-feira (18), recomendou a não realização das feiras livres no município. Por ser uma recomendação, não haverá punições caso a orientação seja descumprida.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Guarapari informou que o município ainda não tem uma decisão sobre a atividade na cidade.
POSIÇÃO DO GOVERNO DO ES
Na tarde desta quinta-feira (19) o governador Renato Casagrande afirmou em coletiva de imprensa que a recomendação do Estado é que ninguém do grupo de risco atue ou frequente as feiras livres. Casagrande explicou que esta é uma orientação, porque a gestão das feiras é de responsabilidade dos municípios.
CORONAVÍRUS NO ESPÍRITO SANTO
Em boletim divulgado na noite desta quinta-feira (19), a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que o Estado contabilizava 13 casos confirmados do novo coronavírus e 488 sob investigação. De acordo com informações do Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira (19), 621 casos estão confirmados em todo o Brasil.