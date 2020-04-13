Coronavírus no ES: sobe para 463 o número de casos confirmados

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O Espírito Santo tem 463 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (13). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 86 pacientes já estão curados, 285 estão em isolamento residencial e 75 estão internados, sendo 48 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Dezessete óbitos foram confirmados e seis seguem em investigação.

As mortes registradas neste boletim são: uma mulher de 89 anos, e um homem de 66 anos, ambos moradores da Instituição de Longa Permanência em Vitória. Também foi registrada a morte de uma mulher de 81 anos, moradora de Vila Velha, que estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Em todas as situações os pacientes tinham algum tipo de comorbidade.

TESTES

Até o momento, o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) tem disponível um estoque com 16.268 kits para realização de testes para Covid-19.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Taxa de ocupação: 53,75%

Total de leitos UTI/Covid-19: 160



Confirmados: 26



Total de pacientes aguardando confirmação: 84



COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.