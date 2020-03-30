Coronavírus: especialistas apontam 10 erros que atrapalham combate no ES

O infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Crispim Cerutti Junior, explica é necessária a higienização das coisas que são compradas. É importante lavar as embalagens com água e sabão, mas se não for possível utilize álcool gel. As frutas, por exemplo, devem ser lavadas com água e sabão porque além do vírus, têm outros parasitas, protozoários e registros de agrotóxicos, destacou.