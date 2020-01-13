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Não é chafariz

Coreto vira abrigo para moradores de rua ao lado do Palácio Anchieta

Estrutura fica na Praça João Clímaco, na Cidade Alta, e que já foi palco para comícios e apresentações, atualmente está ocupada por moradores de rua, pichada e com aspecto de abandono

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:13
Parte do que já foi um coreto está abandonado e fica ao lado do Palácio Anchieta, na Cidade Alta Crédito: Fernando Madeira
Você sabe o que é um coreto? Para os mais novos o nome não é tão comum de se ouvir, porém, os mais experientes talvez o conheça ou já tenha ouvido falar sobre essa estrutura. Para quem nunca ouviu falar, o coreto é uma pequena construção coberta, elevada e construída geralmente em praças ou locais públicos, similar a um quiosque. Nele são realizadas apresentações musicais e pequenos concertos.

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Por não ser tão comum atualmente nas grandes cidades, muitos acabam esquecidos e até mesmo confundido pelas pessoas. É o caso do que restou de um localizado na Cidade Alta, em Vitória, ao lado do Palácio Anchieta, sede do governo estadual. O coreto da Praça João Clímaco costuma ser confundido com um chafariz e atualmente encontra-se pichado, com aspecto de abandono e o local ainda é utilizado como moradia por moradores de rua.
A presença de moradores de rua no local gera lixo e possíveis focos de dengue Crédito: Fernando Madeira
Segundo o historiador Fernando Achiamé, este coreto foi contruído entre as décadas de 1930 e 1940, porém foi pouco utilizado. "Quando ficou pronto, já não se fazia mais tanto uso dos coretos. Acabou que esse local serviu de pequenos palanque para comícios, algumas apresentações, porém acabou caindo em desuso. Agora a praça onde ele se encontra tem importância histórica, pois é batizada com um nome de um importante padre nascido na cidade e que teve atuação destacada também na política capixaba", detalhou.

SITUAÇÃO E MANUTENÇÃO

Sobre a condição atual do coreto, a Prefeitura de Vitória disse, em nota, que existe apenas a base da estrutura no local e que a mesma foi vistoriada recentemente por arquitetos da Revitalização Urbana. Sobre uma reforma ou recuperação, a administração informou que a Central de Serviços enviará nos próximos dias uma equipe técnica à Praça João Clímaco para realizar o levantamento para iniciar a manutenção do espaço.
Moradores de rua dormem e moram no entorno da base do coreto existente na Praça João Clímaco Crédito: Fernando Madeira
Em relação ao lixo encontrado no local e possíveis focos de dengue, a Prefeitura salientou que o coreto é monitorado rotineiramente pelo centro de Vigilância em Saúde Ambiental e que uma nova vistoria está agendada para esta segunda-feira (13).

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