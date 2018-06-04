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Expediente

Copa do Mundo: veja horários especiais do Tribunal de Justiça do ES

As horas não trabalhadas devido ao expediente diferenciado por conta dos jogos da Seleção Brasileira serão compensadas até o dia 31 de outubro

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 18:28
Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
Devido aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia,instituições e órgãos do Espírito Santo funcionarão em horário especial. O Brasil estreia nos campos russos no dia 17 de junho e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) divulgou os horários em que o atendimento será realizado.
O órgão informou que, nos dias em que os jogos forem realizados pela manhã, o expediente terá início a partir das 14 horas. Já nos dias em que os jogos forem à tarde, o expediente se encerrará às 13 horas.
O TJES informou, ainda, que as horas não trabalhadas em decorrência ao expediente diferenciado, serão compensadas até o dia 31 de outubro deste ano.
SERVIÇO
- Horário de funcionamento no dia 22 de junho de 2018: de 13 às 19 horas;
- Horário de funcionamento no dia 27 de junho de 2018: 8 às 13 horas.

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