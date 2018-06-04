Copa do Mundo: veja horários especiais do Tribunal de Justiça do ES

Fachada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

Espírito Santo funcionarão em horário especial. O Brasil estreia nos campos russos no dia 17 de junho e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) divulgou os horários em que o atendimento será realizado. Devido aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia,instituições e órgãos dofuncionarão em horário especial. O Brasil estreia nos campos russos no dia 17 de junho e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo () divulgou os horários em que o atendimento será realizado.

O órgão informou que, nos dias em que os jogos forem realizados pela manhã, o expediente terá início a partir das 14 horas. Já nos dias em que os jogos forem à tarde, o expediente se encerrará às 13 horas.

O TJES informou, ainda, que as horas não trabalhadas em decorrência ao expediente diferenciado, serão compensadas até o dia 31 de outubro deste ano.

SERVIÇO

- Horário de funcionamento no dia 22 de junho de 2018: de 13 às 19 horas;