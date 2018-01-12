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Caso Milena Gottardi

Convocação de padre para defesa de Hilário gera polêmica

O padre convocado como testemunha de defesa do policial civil celebrou a missa de 7º dia da médica assassinada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 00:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 00:29

Hilário Antônio Frasson, ex-marido da médica Milena Gottardi Tonini Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta
A convocação de um padre como testemunha de defesa do policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes da morte da ex-mulher, Milena Gottardi, gerou polêmica e revolta nas redes sociais. O nome do padre José Pedro Lucchi entrou na lista de defesa das testemunhas do policial civil junto com mais outros 12 nomes, entre eles, um desembargador aposentado, dois assessores de desembargador e o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré.
De acordo com especialistas procurados por A GAZETA, o padre pode permanecer calado caso a informação solicitada tenha sido passada em confissão. O advogado criminalista e professor Jovacy Peter Filho esclareceu que todas as pessoas intimadas são obrigadas a comparecer. No entanto, é vedada a colheita do depoimento de pessoas que, em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo.
As pessoas são obrigadas a comparecer como testemunhas, mas nesse caso elas podem permanecer caladas sem consequência de alguma punição, esclarece.
O criminalista e professor da FDV, Israel Domingos Jorio, acrescenta que isso ocorre porque o segredo impõe-se como consequência ética da atividade. Isso ocorre também com outros profissionais, como psicólogos e psiquiatras.
O padre só passa a ser obrigado a falar se o juiz entender que não há nenhuma outra maneira de obter provas do fatos, como provas materiais, finaliza.
O padre Lucchi foi procurado pela reportagem, mas não foi encontrado. Foi ele quem celebrou a missa de 7º dia da médica assassinada no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) e também e o casamento de Hilário e Milena, há 13 anos.
Na época do crime, ele disse que ficou em choque ao saber o desfecho do caso, em que a polícia acusa o ex-marido de ser mandante do assassinato de Milena.
Conheci a família dos dois em Fundão. Fiz o casamento deles e acompanhei alguns momentos da vida do casal. A Milena era uma pessoa de fé, bondosa, médica exemplar e mãe amorosa. O que aconteceu feriu a todos nós. Agora é ter fé em Deus para cicatrizar todas as feridas. O que aconteceu feriu a todos nós, disse na época.
 
 

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