Contratos do governo de mais de R$ 145 milhões sob suspeita de fraude

Equipe do Gaeco recolheu documentos nas sedes das empresas investigadas Crédito: Bernardo Coutinho

Pelo menos 100 contratos de obras do Estado  incluindo seus aditivos  podem ter sido fraudados, segundo aponta investigação realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O esquema envolve três empresas, um servidor que foi afastado de suas atividades e contratos que superam R$ 145 milhões.

Há suspeita ainda de que as empresas tenham formado um cartel, com atuação nos últimos dez anos. Tanto que na Operação Nexus, realizada na manhã de ontem, participaram 20 funcionários, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Dentre as funções do órgão está a de fiscalizar os abusos do poder econômico, inclusive de empresas.

Os trabalhos foram coordenados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, que cumpriu sete mandados de busca e apreensão, sendo seis na Grande Vitória e um em Vila Valério, Norte do Estado; além de um mandado de afastamento cautelar do cargo/função pública do funcionário supostamente envolvido na fraude.

LOCAIS

As investigações do Gaeco e do Cade estão voltadas para as fraudes ocorridas em licitações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER). E ainda da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), onde atua o funcionário afastado. Ele chegou a ser subsecretário e ocupava agora uma função de gestão dos contratos, explicou o promotor do Gaeco, Vitor Anhoque Cavalcanti.

Inicialmente três empresas estão envolvidas: Connect Construções e Incorporações Ltda e Construtora Terrabrasil Ltda, ambas com a mesma sede, em Vila Velha, segundo apurou o Gaeco; além da empresa Serrabetume Engenharia Ltda, localizada na Serra.

As investigações iniciais apontam que o funcionário recebia propina para repassar informações sobre as licitações. Estamos apurando se ele tinha contato com uma só empresa ou com o cartel, destaca o promotor.

De posse das informações, as empresas combinavam quem seria o vencedor da licitação. Quem ganha, domina o mercado, e quem perde vai receber o favor que prestou na primeira licitação, ganhando a próxima, seja no mesmo órgão ou em um outro. Faz-se um rodízio, explicou Cavalcanti, acrescentando que isto era viabilizado com apresentação de propostas fictícias ou com a supressão de propostas no decorrer da licitação.

As investigações foram iniciada em 2015, a partir de suspeitas vinda do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Havia suspeitas de prática de lavagem de dinheiro, desde 2009, dos investigados. Indo atrás da origem dos recursos, chegamos às licitações, relatou o promotor.

De acordo com o superintendente-geral do Cade, a suspeita é de que as empresas praticavam cartel, combinando o preço da licitação. Ao colocar um preço superior ao que seria o preço competitivo, geram prejuízo, relata.

As sanções para este tipo de crime são multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento da empresa ou quando ela não possui, é penalizada em até R$ 2 bilhões, além de proibição de firmar contratos com o governo por cinco anos e exercer o comércio.