Contra moradores de rua, arquibancada é cercada com grades em Vitória

Prefeitura cerca praça de Jardim da Penha com grades para retirar moradores de rua de arquibancada de quadra Crédito: Luciana Castro

Palco de conversas, barracas de comidas, roupas e artesanatos, espaço para crianças, cachorros, encontros, discursos e atividades físicas, a praça mais movimentada de Jardim da Penha sofreu uma modificação recentemente que vem causando polêmica: a arquibancada da quadra de esportes foi cercada por grades e está trancada com cadeado.

O fechamento foi feito pela Prefeitura de Vitória, a pedido da associação dos moradores do bairro. O motivo: impedir que moradores de rua fiquem naquele espaço público. Quem explica o gradeamento é a secretária de assistência social da prefeitura de Vitória, Iohana Kroehling.

"Essa é modificação que foi feita para atender uma solicitação documentada pela associação de moradores de Jardim da Penha, por conta do elevado número de pessoas em situação de rua que ficam neste local. Mas vale ressaltar que nós fazemos continuamente um trabalho de abordagem social nessa pracinha e em vários outros locais da cidade. Fazemos monitoramento de pessoas em situação de rua. Temos o programa "Escola da Vida" que oferece serviços de qualificação, acolhimento, cursos de capacitação para recolocar essas pessoas no mercado de trabalho,", frisa a secretária.

Por outro lado, há quem não concorde com esse tipo de atitude. Um morador do bairro, que preferiu não se identificar, ficou indignado com o cercamento de grades.

"Achei totalmente desnecessário. Sei que existem problemas na praça, mas um espaço público, trancado a chaves, é inaceitável. Acredito que há outros meios de resolver essa questão dos moradores de rua, mas não dessa forma", lamenta.

A presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Sandra Carneiro, disse que foi uma decisão pautada após reuniões com a comunidade.

"Os moradores do bairro viam a necessidade de alguma atitude referente a arquibancada por conta do alto número de moradores de rua que ali ficavam com colchões e cobertores. A ideia inicial era quebrar a arquibancada. Depois foi decidido que o melhor seria manter a arquibancada, mas fechar o espaço. Então solicitamos à Prefeitura para colocar essa grade. Inicialmente não foi trancado, mas os moradores de rua entraram, sujaram o local, com xixi e fezes e com lixo espalhado. Por isso foi decidido trancar. Mas, por ser um espaço público, as chaves ficam à disposição de qualquer pessoa, inclusive dos moradores de rua. Elas estão no posto da Polícia Militar ali mesmo na pracinha. Basta ir lá, apresentar um documento de identificação e pegar", explica.