Consumo de camarão proibido a partir deste domingo no Espírito Santo

A partir deste domingo (1°), começa o período de defeso de cinco espécies de camarão em todo o Espírito Santo. Neste período, ficam proibidos a comercialização, o transporte interestadual, a estocagem, o beneficiamento e a industrialização dos camarões das espécies camarões rosa, sete-barbas, branco, santana ou vermelho e barba-ruça.

Camarão está proibido de ser comercializado até o dia 31 de maio Crédito: Divulgação

A proibição vai até o dia 31 de maio, de acordo com a instrução normativa nº 189/2008 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Durante o defeso, quem for pego comercializando o camarão será punido de acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.