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De última hora!

Consumidores lotam supermercados nas compras para o Natal no ES

Estabelecimentos ficaram lotados na tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal. Alguns supermercados permanecerão abertos nesta terça até as 20 horas. Já nesta quarta-feira (25), lojas vão ficar fechadas, retomando funcionamento na quinta (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 18:43

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 18:43

Anderson Bitencourt, e a esposa Nagisa Andrade, fazendo Carone de Jardim da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Muitos consumidores capixabas deixaram a compra dos itens para a ceia para última hora e lotaram supermercados na tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal. Adalgisa Andrade e o marido, por exemplo, foram a um suspermercado em Jardim da Penha, em Vitória, comprar panetones para a ceia e outros itens para curtir o feriado.
Nesta terça-feira, alguns supermercados ficarão abertos até as 20 horas na Grande Vitória. Já nesta quarta-feira (25), feriado de Natal, as lojas vão ficar fechadas, retomando o funcionamento normal nesta quinta-feira (26). Confira aqui o que funciona nesta véspera e dia de Natal.

Consumidores lotam supermercados em compras de Natal

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