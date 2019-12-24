Consumidores lotam supermercados nas compras para o Natal no ES

Muitos consumidores capixabas deixaram a compra dos itens para a ceia para última hora e lotaram supermercados na tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal. Adalgisa Andrade e o marido, por exemplo, foram a um suspermercado em Jardim da Penha, em Vitória, comprar panetones para a ceia e outros itens para curtir o feriado.
Nesta terça-feira, alguns supermercados ficarão abertos até as 20 horas na Grande Vitória. Já nesta quarta-feira (25), feriado de Natal, as lojas vão ficar fechadas, retomando o funcionamento normal nesta quinta-feira (26). Confira aqui o que funciona nesta véspera e dia de Natal.