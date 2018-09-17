Consulta pública sobre proteção na Terceira Ponte é aberta

Barreira de proteção que será colocada na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

Para quem deseja sugerir mudanças no projeto de implantação da barreira de proteção contra suicídio na Terceira Ponte, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) abriu uma consulta pública.

O projeto de engenharia já está disponível no site www.arsp.es.gov.br e as sugestões são recebidas através do email [email protected] ou na sede da agência, na Enseada do Suá, em Vitória. O endereço é Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, 401.

A barreira será feita com grades de aço e será implantada até o final do ano. A expectativa da Arsp é de que a estrutura esteja concluída até junho de 2019. As obras vão custar R$ 15 milhões. . A expectativa da Arsp é de que a estrutura esteja concluída até junho de 2019. As obras vão custar R$ 15 milhões.

Apesar da Terceira Ponte ser concedida à iniciativa privada, é o Governo do Estado quem vai arcar com essa conta. A explicação é que o contrato de concessão não prevê que a empresa, a Rodosol, pague os custos dessa mudança.

O projeto já está pronto e foi feito por uma empresa contratada pela Rodosol, mas eles abriram esse prazo de 15 dias (até 2 de outubro) para receber contribuições da população. Depois desse prazo, a Arsp se compromete a analisar sugestão pro sugestão e explicar o que é viável e o que não, detalhando os motivos. Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria.

Somente serão apreciadas pela ARSP as contribuições que forem apresentadas em conformidade com a tabela-modelo constante no anexo do regulamento, disponível no site, e que contenham identificação do participante, incluindo telefone e/ou e-mail.

No projeto atual, consta que serão colocados cabos de aço inoxidáveis na posição vertical, não inclinados, com altura de 2 metros e espaçamento de 10 centímetros. Os cabos rígidos, cada um com diâmetro de 8 milímetros, serão instalados em cima da mureta de 67 centímetros e intercalados por tubos do mesmo material. O projeto será licitado e executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e acompanhado pela ARSP.

As manifestações recebidas serão registradas e consolidadas em relatório, que será disponibilizado na página da ARSP na internet, podendo também ser consultado em sua sede. No relatório constará o nome dos autores das propostas e as respectivas sugestões apresentadas. Não serão divulgados os endereços, telefones e/ou e-mails dos participantes.