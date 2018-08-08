Conheça Amarildo, o chargista que desenha a história de A GAZETA

Amarildo Lima. 26 anos em A Gazeta, muitos deles como chargista Crédito: Leonardo Quarto/Arquivo

Você conhece o homem (e a mente) por trás das charges de A GAZETA que rodam o planeta? Confira o depoimento de Amarildo, uma referência do traço que há mais de três décadas conta a história do Estado, do Brasil e do mundo por suas mãos.

Ele é o personagem de estreia da seção "Por Dentro da Cobertura", em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta.

"Charges que foram feitas no princípio da minha carreira estariam muito atuais hoje em dia", destaca o chargista.