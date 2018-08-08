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Por Dentro da Cobertura

Conheça Amarildo, o chargista que desenha a história de A GAZETA

Ele é o personagem de estreia da seção 'Por Dentro da Cobertura', em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 03:09

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 03:09

Amarildo Lima. 26 anos em A Gazeta, muitos deles como chargista Crédito: Leonardo Quarto/Arquivo
Você conhece o homem (e a mente) por trás das charges de A GAZETA que rodam o planeta? Confira o depoimento de Amarildo, uma referência do traço que há mais de três décadas conta a história do Estado, do Brasil e do mundo por suas mãos.
Ele é o personagem de estreia da seção "Por Dentro da Cobertura", em comemoração aos 90 anos da Rede Gazeta.
"Charges que foram feitas no princípio da minha carreira estariam muito atuais hoje em dia", destaca o chargista.
A cada quarta-feira, um colaborador vai mostrar para você como é trabalhar em uma redação.

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