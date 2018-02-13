Confusão transforma orla de Guarapari em praça de guerra

Confusão na orla de Guarapari no carnaval 2018 Crédito: Reprodução/Vídeo

Moradores de Guarapari registraram uma confusão ocorrida na madrugada desta terça-feira (13), que transformou a orla em praça de guerra, com uma forte ação da Polícia Militar (PM). Vídeos mostram a cidade, em pleno feriadão de carnaval, sendo tomada por viaturas da PM, correria e som de bombas de gás lacrimogênio sendo atiradas nas ruas. Um homem foi detido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi entregue na delegacia de polícia civil, após ter sido identificado incitando a violência contra as equipes policiais.

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Após a confusão, alguns internautas criticaram a ação dos militares, considerada exagerada. Outros, porém, elogiaram a atuação da polícia no conflito.

MOMENTOS DE TENSÃO NA ORLA (VEJA VÍDEO)

POLÍCIA MILITAR

De acordo com otenente coronel Wellington Barbosa Pessanha, comandante do 10º Batalhão da PM, em Guarapari, a confusão teve início por volta das 3 horas, quando os desfiles dos blocos de rua já haviam terminado e militares que fazem o patrulhamento à pé foram averiguar denúncias de som alto na Praia das Castanheiras.

Na hora da abordagem, os PMs foram recebidos com garrafas de vidro e pedras por um grupo de pessoas e solicitaram reforço à corporação, que enviou nove viaturas ao local.

Em nota, a Polícia Militar informou que reforçou o efetivo na região a fim de garantir a segurança dos foliões. "O reforço foi motivado por denúncias recebidas pela Polícia Militar que apontavam para práticas ilícitas que vinham ocorrendo desde o início das festividades, como venda e uso de entorpecentes, práticas sexuais em via pública, abuso de álcool, inclusive por menores, e som alto", diz a nota.

A PM, então, afirma que foi necessário usar bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar o grupo. E esclareceu que "eventuais excessos que possam ter ocorrido serão devidamente investigados, após denúncia fundamentada, como é prática da lisura e transparência defendidas pela instituição".

VÍDEO MOSTRA VIATURAS NAS RUAS DA CIDADE