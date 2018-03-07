Confira programações especiais para o Dia da Mulher

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Esta quinta-feira (8) é o Dia Internacional da Mulher. Para a data, comércio e unidades de saúde da Grande Vitória organizaram mutirões de vacinação, exames, cursos gratuitos, circuitos, promoções e outras atividades para presentear e parabenizar a mulher pela luta diária.

PREFEITURA DE CARIACICA

As comemorações em Cariacica têm início às 9h até às 18 horas, na sede da prefeitura. Entre as ações, estão workshops de maquiagem e tratamento facial, orientação sobre a saúde da mulher, apresentações culturais, desfile e muito mais.

Um dos momentos expressivos será a Cabine SOS, em que as pessoas podem escutar depoimentos de mulheres que já sofreram com relacionamentos abusivos, como forma de atentar a população sobre os riscos e também os direitos da mulher.

Quinta-feira (8)

9 horas: Café da manhã no Palácio Municipal com o prefeito

9 horas: Cabine SOS

9h às 10 horas: Workshop de maquiagem

9h às 16 horas: Testes rápidos e orientações sobre a saúde da mulher

13 horas: Apresentação cultural: Literatura e Caricatura

14h às 15 horas: Workshop de tratamento facial

15h às 16 horas: Desfile: a conquista das mulheres no mercado de trabalho

17 horas: Apresentação da banda 38º Batalhão

PREFEITURA DE VILA VELHA

Na quinta-feira (8), das 13h30 às 16h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizará o projeto Melhor Acesso na Unidade de Saúde de Ponta da Fruta com implementação da Caderneta da Mulher, de planilha de exames citopatológico e mamografia, além de panfletagem sobre prevenção contra câncer de colo do útero, mama e Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A unidade da Prainha tem programada intensa comemoração à Semana da Mulher com práticas interativas e complementares de saúde e integração entre profissionais e usuários. A Unidade Saúde da Família de Araçás também participará da semana especial e na sexta-feira (9), promove aulas de Tai Chi Chuan para usuárias.

No sábado (10), as ações se desenvolvem na Escola São Camilo, no bairro Alvorada, das 8h às 12h, com promoção de palestra sobre saúde da mulher, solicitação de mamografia, aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação e orientação nutricional.

PREFEITURA DA SERRA

Quinta-feira (8)

11h às 14 horas: Ação no terminal de Laranjeiras, com apresentação teatral com o Grupo Alavanche

14h30: Palestra do projeto Trocando Uma Ideia, na empresa Serra Ambiental.

Sexta-feira

19 horas: Palestra do Projeto Trocando Uma Ideia, na Escola Rômulo Castelo, Rosário de Fátima.

20 horas: Palestra do Projeto Trocando Uma Ideia, no EJA - Luiz Baptista, no Bairro Jardim Tropical.

Quinta-feira (15)

11h às 14 horas: Ação no Terminal de Carapina, com apresentação teatral com o Grupo Alavanche

Sábado (17)

8h às 12 horas: Apresentação teatral com o Grupo Avalanche - Serra Mais Você, em Central Carapina

Terça-feira (20)

7h30: Palestra Projeto Trocando Uma Ideia, na empresa Grupo Soares

12h30: Palestra Projeto Trocando Uma Ideia, na empresa Grupo Soares

19 horas: Palestra Projeto Trocando Uma Ideia, na empresa Grupo Soares

Quarta-feira (21)

Palestra Projeto Trocando Uma Ideia, no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), para Jovens em Liberdade Assistida, em Bairro de Fátima.

Quinta-feira (22)

11h às 14 horas: Palestra do Projeto Trocando Uma Ideia, na Escola Luiz Baptista, no bairro Jardim Tropical.

11h às 14 horas: Ação no Terminal de Jacaraípe, com a apresentação teatral com o Grupo Avalanche.

Sábado (24)

Ação de distribuição de material informativo na Feira de Serra Sede, com apresentação teatral com o Grupo Avalanche.

JARDIM CARAPINA

Quinta-feira (8)

Auditório da unidade de saúde: testes rápido de HIV e sífilis, agendamento de preventivos e palestra sobre violência doméstica.

CAMPINHO DA SERRA

Quinta-feira (8)

7h30: Na unidade de saúde, haverá palestras com uma enfermeira, aferição de pressão, teste de glicemia, além da marcação de consultas e exames. Haverá ainda atividade física com professor do Proef e café da manhã com sorteio de brindes.

SERRA-SEDE

Quinta-feira (8)

Horário: 8 horas

Serviços: Participação do CAPS AD e CAPS Mestre Álvaro, com apresentação musical e oficinas de artes com palitos.

Sexta-feira (9)

Horário: 8 horas

Serviços: Espaço da beleza, maquiagem, corte de cabelo e manicure, atividade física, cantinho de fotos com exibição de fotografias das pacientes - feitas ao longo da semana, e distribuição de brindes.

Sábado (10)

Horário: 8 horas

Serviços: Espaço da beleza, maquiagem, corte de cabelo e manicure, atividade física, cantinho de fotos com exibição de fotografias das pacientes - feitas ao longo da semana, e distribuição de brindes.

Nos três dias ainda terão testes rápidos, palestras com diversos temas voltados para a saúde da mulher e mutirão com oferta de citopatológico.

VISTA DA SERRA

Sexta-feira (9)

Horário: 9 horas

Serviços: Na unidade de saúde, abertura com palestra de um enfermeiro sobre planejamento familiar, e palestra com a Drª Mariane de Almeida Barreto, sobre câncer de mama e de útero. Durante o dia, vai acontecer um mutirão de preventivo. À tarde, exibição de vídeos e reportagens. A programação do mês também inclui palestras em escolas e empresas, dentro do projeto Trocando uma Ideia.

PREFEITURA DE VITÓRIA

US DA PRAIA DO SUÁ

Quinta-feira (8)

Horário: 7h às 14 horas

Serviços: Haverá ginástica e ações de educação em saúde sobre os benefícios da atividade física com ênfase na mulher, atividades de cuidados (corte de cabelo, penteados e dicas de beleza), promoção da saúde bucal, entre outros.

US DO FORTE SÃO JOÃO

Quinta-feira (8)

Horário: 8 horas

Serviços: As mulheres que comparecerem ao local serão recebidas com canções entoadas por um casal de servidores da unidade. Na ocasião, também será servido um chá e serão oferecidas lembrancinhas.

US DE JARDIM CAMBURI

Quinta-feira (8)

Horário: 7 horas

Serviços: As atividades terão início com um aulão de zumba na quadra ao lado da unidade. Também será divulgado um vídeo motivacional para as mulheres durante o dia.

Sexta-feira (9)

Horário: 16 horas

Serviços: Cantata para as mulheres

Quarta-feira (14)

Horário: 8h às 17 horas

Serviços: Servidores da UBS serão maquiadas

US DA JARDIM DA PENHA

Quinta-feira (8)

Horário: 7h às 13 horas

Serviços: Abordagem informativa com distribuição de folders sobre saúde da mulher para as mães das crianças matriculadas no CMEI Cida Barret, no horário de entrada dos turnos matutino e vespertino.

US DE RESISTÊNCIA

Sábado (10)

Horário: 8h às 16 horas

Serviços: Aula de Ritmos Coreografados e Ginástica aeróbica. No local será oferecido teste rápido HIV, Sífilis e Hepatite, Consultas Odontológicas, Consultas Médicas, Consulta e coleta de exame citopatológico, atividades educativas de prevenção e promoção da saúde. Também haverá um estande organizado pelos Agentes Comunitários de Saúde De mulher para mulher, faça sua escolha com Atividades educativas de prevenção e promoção da saúde. Serão distribuídos folders educativos alusivos à saúde da mulher, orientação ao combate do mosquito da Dengue, Zika e Chicungunia.

US DA JARDIM DA PENHA

Horário : 15h às 21 horas

Serviços : A US terá participação no evento que será realizado no Shopping Jardins no dia com oferta de serviços de aferição de pressão, realização de testes rápidos e orientações sobre saúde bucal pelas profissionais da odontologia. O grupo Arte e Vida também participará, com apoio de agentes de saúde, com exposição dos trabalhos manuais que realizam na unidade.

PREFEITURA DE VILA VELHA

Quinta-feira (8)

Local: Abrigo João Calvino, em Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Serviços: Sessão de pipoca com filme

Quinta-feira (8)

CRAS DE PAUL

Horário : 15 horas

Serviços : Palestra sobre a Saúde da Mulher na Terceira Idade, com a palestrante Drª Irisangela Gambardela Nunes Teixeira

PARQUE DE COCAL

Quinta-feira (8)

Horário: 14 horas

Serviços: Tarde de beleza e sessão de filme, no Abrigo João Calvino

PRAIA DA COSTA

Sexta-feira (9)

Às 9 horas, será a vez do Praia Legal, que em comemoração ao dia Internacional da Mulher vai promover a apresentação da palestra: Resgate do ser mulher, com Cinthia Araujo Antunes Fonseca - Psicóloga do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPCD). No local acontecerá também uma oficina de auto maquiagem e uma apresentação do Coral Legal que envolverá os participantes.

PREFEITURA DE VIANA

Quinta-feira (8)

CAMINHADA DAS PODEROSAS

Local de saída: Primeira praça de Marcílio de Noronha

Chegada: Unidade de saúde do bairro

Horário: A partir das 7 horas, com saída às 8 horas.

Inscrição: no site da Prefeitura de Viana. : no

Na unidade de saúde, a equipe aguardará as participantes com um café da manhã, medição de glicose, teste rápido e aferição de pressão.

SHOPPING JARDINS

2º Jardins Brinda às Mulheres

Dia: 10 de março

Horário: 17h às 22h30

Atrações: DJ, exibição de performances e bailarinas da escola da professora Monica Tenore.

- A terapeuta holística comportamental e historiadora especialista em Runas, Mila Marques, vai fazer consulta degustação de 15 minutos sobre Runas, proporcionando às mulheres um delicado contato com a leitura do oráculo viking.

- O Studio Lobão Contrast Hair junto com o quiosque Aromalle e O Boticário farão maquiagens e sobrancelha das mulheres, gratuitamente.

SHOPPING NORTE SUL

3ª Ação Legal no Shopping Norte Sul

Entre os dias 8 e 10 de março, a terceira edição da Ação Legal vai contar com diversos atendimentos e serviços como: dicas de beleza, massagem relaxante, prestação de serviços jurídicos, degustação de doces e bolos, entre outras opções e ainda muitos brindes.

- Contém 1G Magic!: Vale Maquiagem e Curso de Maquiagem

- Tupperware: Sorteio de brindes

- Inglês Teacher: Conversação em Inglês

- Hinode: Massagem nas mãos e pés

- Recreação Espaço Verde: Pintura de rosto

- Ponto do Iphone: Atendimento a usuários

- Titak Recreação: Pintura de rosto gratuita

- Recanto Vale Verde: Sorteio de brindes e descontos para aluguel de espaço

- Faculdade Estácio de Sá: Prestação de serviços jurídicos com presença de dois advogados professores e alunos do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade

- Gostosuras Fit: Degustação de bolos e doces

- Balasi Eventos: Dicas sobre eventos s vouchers de descontos

SHOPPING VILA VELHA

Nesta quinta-feira (8) o shopping Vila Velha distribuirá, até as 20h, brigadeiros gourmet para deixar o Dia da Mulher mais doce. Além disso, algumas lojas farão ações individuais exclusivas para a data.

Confira as promoções:

- Mr. Cat: a partir das 16h, as clientes serão recebidas com bombons finos e espumante para celebrar o Dia da Mulher, além de poderem aproveitar para comprar com 10% de desconto, promoção especial para a data.

- Sobrancelhas Design: lanche especial para receber as clientes do dia e desconto de 20% em diversos produtos, como o Kit Ultimate de maquiagem, de R$ 288,00 por R$ 230,40.

- Saraiva: ação promocional no dia 08 de março exclusiva para mulheres, com mais de 200 mil produtos em promoção com 50% de desconto, na loja online e lojas físicas.

- Posé Depilação Expressa: no Dia da Mulher, a partir da 4ª área depilada a de menor valor é por conta da loja.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Confira as lojas que irão oferecer programação especial para o Dia da Mulher:

- Saraiva: Nesta quinta-feira (8), a livraria Saraiva estará ofertando para as mulheres 50% de desconto em livros e papelaria.

- Richard's: semana com 10% de desconto para todas as mulheres (promoção válida de 5 a 11 de março).

- Drogasil: semana da mulher com descontos exclusivos em produtos selecionados (promoção válida de 01 a 14/03).

- Bella Donna: Exclusivo para mulheres. Semana (8 a 12 de março) com 30% de desconto em toda loja,(exceto para peças na promoção).

- Adcos: Neste sábado (17), durante todo o dia, a Adcos entregará um mimo especial para as mulheres que visitarem a loja.

- Hope: 10% de desconto nas compras acima de R$150,00 somente no dia 08/03.

- Le lis Blanc: Nesta quinta-feira (8), às 18h, a loja irá oferecer um coquetel servido especialmente para as mulheres.

-Espaço Laser: Nesta quinta-feira (8) a Espaço Laser oferecerá um mimo especial para as clientes na loja.

-Academia Bodytech: Aos sábados (10 a 24 de março) a academia irá promover aulões na Praça

SHOPPING MOXUARA

Confira as lojas que irão oferecer programação especial para o Dia da Mulher:

- Les Elyseés: Sandália Vicenza de R$379,00 por 113,00; Bolsa Luiza Barcelos de R$869,00 por 347,60. Sandálias diversas com 50% de desconto e bolsas diversas com 60%.

- Contém 1g: Duo Blush R$83,00 por R$58,00;Batom c1g de R$29,00 por R$14,50; Iluminador de R$118,00 por R$78,00.

- Jheny Bolsas e Acessórios: Kit com duas bolsas por R$179,60.

- O Boticário: 20% de desconto na compra de 2 ou mais produtos de Floratta; Até 20% em itens das marcas Elysée e Egeo Feminino; Nova máscara de cílios Intense Perfect Doll de R$49,90 Por:R$39,90; Demaquilante em gel Intense de R$35,90 por R$27,90.

- Constance: Calçados diversos com até 50% de desconto.

- Metal Nobre: Desconto progressivo em brincos selecionados. 1 peça = 50% | 2 peças = 60% | 3 peças = 70%.

- Penedo: Todas as peças da loja com liquida progressiva. 1 peça = 10% | 2 peças = 20% | 3 peças ou mais = 40%.

- Quiosque HB: Óculos Sienna R$229,90 com 15% a vista ou 5% parcelado.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Confira as lojas que irão oferecer programação especial para o Dia da Mulher:

- Clube Melissa: Peças selecionadas com desconto de até 60% enquanto durar o estoque.

- Constance: Peças selecionadas com desconto de até 50%. Promoção válida até o dia 18/03.

- Ellas Clube Esmalteria: Sorteio de cupons de 10% a 50% de desconto em todos os serviços.

- Happy Home Store: Peças selecionadas com desconto de até 35%.

- Magia do Mar: Peças selecionadas com 10% de desconto. Promoção válida apenas para mulheres.

- Mr. Cat: Peças selecionada a preço de custo. Promoção válida até o dia 19/03.

- Polo Wear: Camisa Feminina de R$119,99 por R$59,99. Polo Feminina de R$ 59,99 por R$ 39,99. Promoção válida do dia 08/03 até o dia 11/03.

- Vivara: Na compra de 02 ou mais peças ganhe 20% de desconto. Peças selecionas até o dia 18/03

- Zinzane: Peças selecionadas até 70% de desconto enquanto durar o estoque.

SHOPPING MONTSERRAT

instagram. A ação é em parceria com a loja Única Cosméticos. O shopping Montserrat está realizando um sorteando de um KIT beleza no. A ação é em parceria com a loja Única Cosméticos.

Confira outras lojas que irão oferecer programação especial para o Dia da Mulher:

- Bruna Vasconcellos: Selagem a partir de R$ 90; Hidratação + escova R$ 50; Criolipólise R$ 250 (2 áreas); Retoque de Coloração + Escova R$ 80.

- Moça Bonita: Desconto especial de 15% em qualquer peça da loja, exceto calçados e acessórios.

- Destaque: Sandálias / sapatilhas e rasteiras de R$59,99 ou 2 POR 100; sapatilhas Moleca e Rasteira 39,99 ou 3 POR 100.

MASTERPLACE MALL

Em comemoração ao Dia da Mulher, o Instituto Embelleze promove uma ação especial para elas no dia 07 de março, no Masterplace Mall, das 10h às 17h. Serão oferecidos serviços de beleza gratuitos como massagem, modelagem de sobrancelha e maquiagem.

Endereço Masterplace Mall: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Telefone: (27) 3019-6336. Evento Gratuito.

VITÓRIA HARLEY-DAVIDSON

Dia: Sábado (10),

Horário: de 8h30 às 11h30,

Atrações: Café da manhã especial, banda de rock, quick massage da Clínica Excelência, diagnóstico capilar com Ervas Naturais. Passeio de moto de 9h às 9h30, com saída da Praça da Ciência e retorno na concessionária. Rota: Orla de Camburi e ruas de Vitória com mulheres pilotando as motos e comandando o passeio. Evento gratuito.