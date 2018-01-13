Confira opções para divertir a criançada nas férias

Chegaram as férias escolares e a criançada só quer saber de uma coisa: gastar energia. Para as mamães e papais que não estão de férias junto com os pequenos, e para aqueles que querem garantir um programa diferente, uma boa opção é investir nas colônias de férias. A GAZETA listou algumas opções que oferecem atividades que vão desde aulas de ginástica até cursos de youtuber.

Na colônia de férias da The Little Gym (TLG), em Santa Lúcia, Vitória, as crianças trabalham vários aspectos. Nossa proposta é afastar um pouco as crianças da tecnologia. Aqui oferecemos atividades que trabalham a parte física, a cognitiva, com cores e texturas e a social, com brincadeiras que determinam algumas regras de convivência, disse o proprietário do espaço, André Nahas.

ELES ADORAM

O pequeno Pedro Tommasi Nahas, de 8 anos, participa da colônia desde os 6 anos e a partir do ano que vem não poderá mais frequentar o espaço. Vou sentir muita saudade da colônia. O que eu mais gosto aqui é o colchão que a gente usa para fazer ginástica, contou.

Manoela Eccher tem 5 anos e frequenta a colônia desde os três. A pequena contou que sente falta da colônia e sempre pede a mãe para levá-la ao espaço. Eu conto os dias para chegar a hora de vir para cá, disse.

TECNOLOGIA

Em Itapoã, Vila Velha, uma colônia de férias gratuita está focada em levar aos pequenos uma visão mais profissional da tecnologia. O objetivo é que a criançada se divirta com tecnologia e usando a criatividade. Serão oficinas de youtuber, cubo mágico, desenho artístico, manutenção de computadores e modelagem 3D.

Segundo Alex Roger, fundador da escola, a ideia é trazer a criançada para se divertir com oficinas que podem ser utilizadas no dia a dia.

"Pensamos em fugir do lugar comum e trazer essa molecada cheia de energia para usar a criatividade, disse.

CONFIRA AS OPÇÕES

The Little Gym (TLG)

Onde e Quando

O espaço está localizado em Santa Lúcia, Vitória, e vai funcionar para lazer a partir do dia 18 deste mês até 2 de fevereiro, das 13h30 às 18 horas.

Atividades

Para crianças a partir de três anos (desfraldados) até 12 anos. Com temas diferentes a cada semana, os pequenos terão uma missão especial todo dia para ajudar no desenvolvimento e divertimento.

Os equipamentos utilizados são especiais e os programas pensados para cada faixa etária.

Valor

As diárias custam R$ 90. Quem preferir pode fechar um pacote.

Academia Bodytech

Onde e Quando

Na academia Bodytech, localizada no Shopping Praia da Costa, a colônia de férias acontece entre os dias 15 a 26 de janeiro. A atividades são realizadas das 13h30 até as 17h30 e crianças de 3 a 12 anos podem participar da programação

Atividades

Atividades lúdicas e prazerosas, como esportes, brincadeiras, dança, lutas, oficinas culturais, educativas e artesanais.

Make e Pixel

Onde e Quando

Na escola americana de games, Make e Pixel, em Itapoã, Vila Velha, entre os dias 15 de janeiro e 1 de fevereiro.

Atividades

Serão realizadas oficinas de Manutenção de computadores, técnicas de youtuber, modelagem 3D, técnicas de desenho artístico e pixel art. e oficina de cubo mágico.

Crianças de 6 a 14 anos podem ser inscrever em todos os cursos e oficinas. Todos as oficinas serão gratuitas.

Sonho de Brincar

Onde e Quando

A brinquedoteca oferecerá uma colônia de férias para a garotada, até o dia 02 de fevereiro de 2018.

Funcionará das 13h às 18h, mas a brinquedoteca ficará aberta a partir das 9h, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9h às 17h.

Atividades

Entre as oficinas incluídas na programação, estão as de massinha, construção de fantoches, coroa e espada, boliche, peteca, quebra-cabeça, gira gira, mosaico, salada de frutas, entre outras.

Valor

De R$ 65 para um dia e de R$ 250 o pacote semanal, com lanche incluído no valor.

Na Brinca

Onde e Quando

A colônia de férias já está funcionando desde o dia 10 de dezembro. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18 horas.

Atividades

Brincadeiras, oficinas de arte, culinária, caça ao tesouro, pintura na parede, banho de mangueira, gincanas e muita diversão.

Valor

Opções de diárias a R$ 80 ou pacotes semanais por R$ 320. Desconto de 10% para irmãos.

Clube Ítalo

Onde e Quando

Localizado no bairro Ilha do Boi, em Vitória, é para crianças de 4 a 12 anos e acontecerá de 15 a 19 e de 22 a 26 de janeiro de 2018, de 13h às 18h

Atividades

Oficinas, recreação, artes, atividades aquáticas, futebol, ginástica, dança, gincanas, entre outras, além de lanche incluído para todos os alunos.

Valor