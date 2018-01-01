Confira dicas de profissionais para fotografar a Superlua nesta segunda

Superlua em Jardim Camburi Crédito: Vanda Lopes

Para quem sabe admirar a natureza, a Superlua que surgirá no céu nesta segunda-feira (1) é um presente espetacular. Com certeza, renderá muitos cliques. Mas fotografar esse fenômeno não é tarefa tão simples para os amadores.

Por isso, fomos atrás de especialistas no assunto, como os fotógrafos Marcelo Prest, de A Gazeta, e Jorge Sagrilo, para pegar dicas de como registrar essa bela visão no céu neste primeiro dia de 2018 (confira ao final da matéria).

O celular é a única ferramenta para a maioria das pessoas hoje em dia. Mas não é a opção mais eficiente, segundo Sagrilo. "O celular é a pior das opções, infelizmente. Como é preciso uma lente teleobjetiva para capturarmos alguma textura na superfície, ela invariavelmente ficará um disco branco e pequeno. Uma forma de compensar é o processamento no Photoshop, porém não é opção para a vasta maioria", comentou.

Aos mais inspirados nesta noite, uma superdica: "O melhor horário para fotografar a lua é entre o entardecer e o anoitecer, quando ela estiver aparentemente maior, no horizonte", sugere Marcelo Prest.

Sagrilo também orienta ficar de olho quando a Superlua surgir no céu, o que vai ocorrer às 19h01. "Depois que ela surgir, o ideal é fotografar em no máximo vinte minutos. O equilíbrio de luz da terra e da lua vai dar uma cena muito bonita. Depois disso, vai ser noite plena, com céu preto, e a lua vai ser um ponto branco na imagem", explica o fotógrafo.

Aposte numa lente

Na maioria das vezes, a foto da Superlua vai sair uma bolinha branca, toda borrada. Isso acontece porque o zoom dos aparelhos celulares é digital. "A qualidade cai muito", diz Marcelo Prest. Ele indica os mais aficcionados que comprem uma lente teleobjetiva própria para celular, que faz uma ampliação ótica da imagem. Há opções baratas no mercado: com cerca de R$ 80 é possível achar modelos bons de lente.

Saiba medir a luz

Uma dica importante é fazer a fotometria, que é medir a luz. Com um toque na tela sobre o objeto a ser fotografado - nesse caso, a lua. Se for um iPhone, basta colocar o quadradinho sobre o satélite. No Android, é um círculo.

Olho no foco

Imagens além de 10 metros de distância estão dentro do foco infinito. "Alguns celulares podem possuir uma ferramenta para fazer esse foco infinito, o que vai garantir uma foto mais nítida", orienta Marcelo Prest

Melhor horário

A Superlua vai nascer exatamente às 19h01. O melhor momento para fazer o registro é logo que ela surgir no horizonte, no mar, e até meia hora depois disso. Quando o céu fica preto, a lua se torna uma bolinha branca mínima e borrada na foto

Faça uma composição

Marcelo Prest recomenda não fazer a foto da Superlua sozinha. "É legal fazer uma composição da lua com pessoas caminhando pelo calçadão, sentada em algum banco. Outra opção é fotografar a lua próxima a prédios ou pontes, por exemplo".

Sem flash

O flash é inútil nesse caso. "Quando você aciona o flash no celular, você define qual tipo de luz vai ser emitido. Ao cancelar a luz do celular, você terá apenas a luz da lua na imagem", destaca Marcelo.

Tenha um apoio pelas mãos

Procure uma superfície de apoio para o celular para não tremer as mãos na hora de fazer o registro

Selfies não

Você sair na foto junto com a lua? Péssima ideia. "A selfie não vai dar certo porque a luminosidade sobre você e a luminosidade sobre a lua não coincidem. A lua vai sair borrada ou tremida", alerta Marcelo Prest.

Abaixo, uma galeria de fotos do satélite feitas por Sagrilo.

O fenômeno

A Superlua ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto na órbita ao redor da Terra, o que acontece nesta segunda. Ela pode ser vista a olho nu. Estará maior e mais brilhante. Basta torcer para que o céu esteja claro, sem nuvens.

"A Superlua é interessante porque pode ser vista de todos os lugares do planeta, não é como um eclipse, que só é observado em apenas uma região", explicou a pesquisadora Josina Nascimento, do Observatório Nacional, ao jornal O Globo. "E a diferença no brilho e no tamanho é perceptível, mesmo para quem não sabe o que é uma Superlua. Sempre que o fenômeno acontece, meu telefone fica cheio de mensagens com amigos perguntando o que está acontecendo."

O perigeu  a menor distância entre a Lua e a Terra  acontece às 19h54 do dia 1º, quando a Lua estará a apenas 356.565 km da Terra, sendo que a distância média, segundo a Nasa, é de 384.400 km. A Lua ficará cheia poucas horas depois, à 0h24 do dia 2, quando estará a 356.846 km do planeta. Segundo cálculos de Josina, esta será a segunda maior Superlua do período entre 2000 e 2027, ficando atrás apenas da Superlua de 14 de novembro de 2016, quando o satélite estava a 356.511 km de distância.

Próxima Superlua

Apenas em 2018 serão mais duas superluas, nos dias 13 de julho e 11 de agosto, mas elas não serão visíveis por serem de Lua nova. A próxima Superlua de Lua cheia acontecerá só em 2019, no dia 21 de janeiro. Mas a próxima Superlua com aproximação semelhante a esta do dia 1º de janeiro será apenas no dia 24 de dezembro de 2026.