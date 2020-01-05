Confira as praias da Grande Vitória que estão liberadas para curtir

Praia da Sereia, em Vila Velha, está liberada para os banhistas Crédito: Fernando Madeira

O verão começou com tudo e, no primeiro final de semana de 2020, se a chuva der um tempo, a promessa é de praias lotadas por todo o litoral capixaba. Na Grande Vitória, as prefeituras fazem, semanalmente, a análise da qualidade das águas destinadas ao lazer.

Em Guarapari, balneário mais badalado do Estado, todos os 13 pontos monitorados pela prefeitura estão próprios para banho, incluindo as praias mais disputadas pelos banhistas, como Praia do Morro, Meaípe, Peracanga e Bacutia. Já Vitória, Serra e Vila Velha contam com 48 pontos adequados para lazer.