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Achados e perdidos

Confira a lista de quase 7 mil documentos perdidos em Vitória

Os documentos perdidos podem ser entregues e encontrados na Casa do Cidadão. Carteiras, CPF e Carteiras de Trabalho lideram a lista de perdidos. Confira como recuperar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 13:01

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:01

Para os dias de folia, é recomendado sair com apenas um documento de identificação Crédito: Divulgação/Site Casa do Cidadão
O número de documentos perdidos na Casa do Cidadão em Vitória aumentou no mês de janeiro deste ano. A lista divulgada nesta terça-feira (6) traz 6.902 cidadãos que perderam alguma documentação. Em dezembro, eram 6.245 registros. Carteira de Identidade lidera o ranking.
De acordo com o levantamento, são 4.700 carteiras perdidas. Em seguida, estão: CPF (641), Carteira de Trabalho (474), CNH (107), Certificado de Reservista (117), certidões (256), Título de Eleitor (455) e outros (152).
O acréscimo de 657 nomes se deve, principalmente, ao período de férias. De acordo com a coordenadora da Casa do Cidadão, Flávia Ribeiro, nessa época há muitos turistas e festas. "Com isso, as pessoas acabam se descuidando e perdendo seus documentos", explica.
Flávia recomenda utilizar apenas um documento de identificação nos momentos de lazer. "É comum a pessoa andar com a carteira cheia de documentos. Em caso de extravio, acaba perdendo tudo também, como Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, CNH, entre outros", disse.
Confira aqui lista de documentos perdidos em janeiro.
Como recuperar?
A lista é atualizada mensalmente. Quem encontrar qualquer documento e quiser entregá-lo, deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, em Itararé. Em janeiro, foram entregues 22 documentos.
Para saber se o documento está arquivado, basta olhar a relação no portal da Prefeitura, ir pessoalmente ao local ou ligar para o telefone 3382-5515, de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.
O cidadão terá que apresentar também qualquer outra identificação. Já para os menores de 18 anos, ele é entregue a pai ou mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.

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