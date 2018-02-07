Confira a lista de quase 7 mil documentos perdidos em Vitória

Para os dias de folia, é recomendado sair com apenas um documento de identificação Crédito: Divulgação/Site Casa do Cidadão

O número de documentos perdidos na Casa do Cidadão em Vitória aumentou no mês de janeiro deste ano. A lista divulgada nesta terça-feira (6) traz 6.902 cidadãos que perderam alguma documentação. Em dezembro, eram 6.245 registros. Carteira de Identidade lidera o ranking.

De acordo com o levantamento, são 4.700 carteiras perdidas. Em seguida, estão: CPF (641), Carteira de Trabalho (474), CNH (107), Certificado de Reservista (117), certidões (256), Título de Eleitor (455) e outros (152).

O acréscimo de 657 nomes se deve, principalmente, ao período de férias. De acordo com a coordenadora da Casa do Cidadão, Flávia Ribeiro, nessa época há muitos turistas e festas. "Com isso, as pessoas acabam se descuidando e perdendo seus documentos", explica.

Flávia recomenda utilizar apenas um documento de identificação nos momentos de lazer. "É comum a pessoa andar com a carteira cheia de documentos. Em caso de extravio, acaba perdendo tudo também, como Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, CNH, entre outros", disse.

Como recuperar?

A lista é atualizada mensalmente. Quem encontrar qualquer documento e quiser entregá-lo, deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, em Itararé. Em janeiro, foram entregues 22 documentos.

Para saber se o documento está arquivado, basta olhar a relação no portal da Prefeitura, ir pessoalmente ao local ou ligar para o telefone 3382-5515, de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.