Confira 50 locais para passar a virada do ano no ES

O ano de 2019 já está batendo à porta e o que não faltam são eventos para comemorar a chegada do novo tempo. Para quem está em dúvida de onde passar a virada, A GAZETA dá uma ajudinha e lista 50 opções de lugares para celebrar com a família, amigos e até sozinho.
Turistas e capixabas têm a opção de aproveitar praias, clubes fechados e boates de Norte a Sul do Estado. Apesar de faltarem apenas nove dias para a virada, é possível encontrar ingressos disponíveis em todos os locais listados.
Em Vitória, há a opção de passar a virada com os pés na areia ou em boates. As amigas Evelin Sala, Karolina Lopes e Bruna Barbarioli decidiram passar o réveillon na Capital e irão para o Mokai, na Ilha do Boi. Para elas, a festa vai ajudar a iniciar o ano com o pé direito.
É a primeira vez que nós três iremos passar juntas, a expectativa é grande. A opção é porque queríamos ficar num lugar perto da praia, que não precisássemos nos preocupar em levar bebida e comida, e também não fosse preciso pegar estrada, comenta a jornalista Evelin Sala.
O local escolhido por elas tem um espaço de eventos de frente para o mar da Ilha do Boi. Nele, a agitação ficará por conta de DJ e da banda Prisma até às 4 horas. A pessoa paga R$ 500 com open bar e open food a noite inteira.
Já quem quiser curtir a virada do ano na Praia de Camburi e ver o espetáculo dos fogos pode se preparar para pular bastante com o Bloco Bleque, que mistura pop e música popular brasileira. A banda é bem conhecida pelos capixabas e sempre é figura certa nos carnavais e grandes eventos de rua da Capital. Além disso, haverá 10 minutos de fogos.
GUARAPARI
Também vão acontecer muitas festas na cidade mais badalada do verão no Estado. Em Guarapari, o que não faltam são opções que cabem em todos os bolsos. Praia do Morro, Siribeira, Café de la Musique, Mansão 300º, Multiplace Mais e Thale Beach prometem agitar a virada do ano.
O Thale Beach, na Enseada Azul, recebe o DJ paulista Gabriel Boni, que apresenta-se constantemente pelo país e mundo afora. Além dele, o agito terá WildCap, Guga Prates, Jess Benevides e Victor Kill, para embalar a contagem regressiva. O ingresso custa R$ 450 com bebidas e comidas liberadas.
Já no Multiplace Mais, localizado em Meaípe, o agito está garantido com o grupo Molejo e o Projeto 21, dos globais Marcello Mello Jr e Bernardo Mesquita, além do DJ Ivo Furtado. A festa começa às 22 horas. O ingresso varia de R$ 80 a R$ 400, o último é open bar e open food.
INTERIOR
A programação também está garantida no interior do Espírito Santo. Em Itaúnas, o réveillon tem programação garantida no Buraco do Tatu. Haverá seis atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá, DJ Rodrigo (BH). O valor do ingresso é de R$ 50.
ESCOLHA A SUA PROGRAMAÇÃO
Vitória
Praia de Camburi
Bloco Bleque e queima de fogos
Santo Antônio
Grupo Pele Morena e queima de fogos
Horário: 21h às 1h
Valor: gratuito
Embrazado
Onde: rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Triângulo das Bermudas, Vitória
Horário: a partir das 22h
Atrações: P21, com Marcelo Mello Jr e Bernardo Mesquita (RJ), PedalaSamba e DJs
Valor: R$ 180,00 com open bar e open food
Réveillon all inclusive no Mokai
Onde: Mokai, Clube Ítalo Brasileiro, Ilha do Boi, Vitória
Horário: 22h às 4h
Atrações: DJ e banda Prisma
Valor: R$ 500 o primeiro lote. Mais informações: (27) 99925-6019
Réveillon Moqueka Prime 2019
Onde: Quiosque K4 Avenida Dante Michelini, Vitória
Horário: a partir de 21h
Atrações: música ao som de Fábio Guerra e DJ Vinícius
Valor: R$ 280,00 até hoje. 3º Lote: R$ 320,00, sendo open bar e open food.
Réveillon do Panela de Barro (K-5)
Onde: Quiosque 5, Avenida Dante Michelini, Vitória.
Horário: a partir de 21h
Atrações: DJ Júnior Cavalcante
Valor: R$ 280,00, sendo open bar e open food
Réveillon Ilha Sensations
Onde: Ilha Buffet - Alameda Ponta Formosa, nº 350, Praia do Canto, Vitória
Horário: a partir das 22h
Atrações: Banda Bandeira 2 e DJs One Nice Experience
Valor: 1° lote R$ 245,00, com open bar e open food. Ingresso:www.blueti-cket.com.br
Bebs
Onde: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luzia, Vitória
Horário: a partir das 22h
Atrações: Raoni Reis e Rafael Reis
Valor: R$ 140,00, sendo open bar e open food
Serra
Onde: Jacaraípe, Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Praia de Carapebus, Balneário Carapebus
Atrações: queima de fogos
Valor: gratuito
Enseada de Manguinhos
Onde: Rua Ceciliano Abel de Almeida, 3, Manguinhos, Serra
Horário: 21h às 2h
Atrações: Cantora Viviane Miranda e banda 80 A Mais
Valor: R$300, sendo open food e open bar
Espaço Maria Mariana
Onde: Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra
Horário: 22h às 3h
Atrações: Banda Máquina do Tempo
Valor: R$ 120
Vila Velha
Onde: Praias da Costa, de Itaparica, da Concha (Barra do Jucu), dos Recifes (Barra do Jucu) e Rasa (Ponta da Fruta)
Atrações: Queima de fogos
Valor: gratuito
Caranguejo do Assis
Onde: Avenida da Praia, 290 - Praia de Itaparica, Vila Velha
Horário: 22h às 3h
Atrações: DJ
Valor: R$ 220, sendo open bar e open food. Venda:www.onticket.com.br
Réveillon no Coco Bambu
Onde: Coco Bambu Vila Velha Shopping Praia da Costa
Horário: 21h às 3h
Atrações: Banda Os Snaps
Valor: R$ 250 adulto e R$ 125 para crianças de 6 a 10 anos, com buffet.
República da Barra
Onde: Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha
Atrações: Banda de Congo, Paco DJ e a Banda Vitrolla
Valor: R$ 60
Guarapari
Onde: Praias do Morro, Santa Mônica, Peracanga, Meaípe, Centro.
Atrações: Queima de fogos. Na Praia do Morro haverá também Rick e Renner
Valor: gratuito
Réveillon Luazul
Onde: Nova Guarapari, em Guarapari
Horário: a partir de 22h
Atrações: Elias Miúdo, João Fellipe e Rafael, Dj Fábio Marriel
Valor: R$ 180 a R$ 250, sendo open bar e open food. Vendas: ticketpremium.com.br/Site/Setores/66
Woods Réveillon Mansão 2019
Onde: Mansão 300º, Rua Belo Horizonte nº 1, Meaípe, Guarapari
Horário: 22h30 às 6h
Atrações: Banda Trilha, Victor Valle, DJ Bero Costa, Pedro & Lucas, DJ Flyp, DJ Monia Lombardi
Valor: 4º lote : R$430 com open bar e buffet. Venda: (www.blueticket.com.br)
Réveillon Cafe de La Musique
Onde: Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari
Horário: a partir das 22h
Atrações: Thiago Martins (RJ), Kvsh (MG), Phinos Live (RJ), DJ Phill Fernandes
Valor: meia: R$ 350,00 / Inteira: R$ 700,00 com open bar open food. Venda on-line: www.eventbrite.com.br
Réveillon Thale Beach
Onde: Avenida Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari
Horário: a partir das 22h30
Atrações: Gabriel Boni (SP), WildCap, Guga Prates, Jess Benevides e Victor Kill
Valor: 2º Lote Pista R$ 450,00 (meia). Vendas: Site Superticket
Réveillon Mais
Onde: R. A, Lote 09 - Meaípe, Guarapari
Horário: a partir das 22 h
Atrações: Molejo, P21 e DJ Ivo Furtado
Valor: R$ 80 a R$ 400, o último é open bar e open food. Ingressos:TicketPremium.com.br
Réveillon Siribeira Iate Clube
Onde: R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari
Horário: a partir das 22h.
Atrações: Grupo Sambadm (com as participações de Breno & Bernardo e de Raul Mesquita, vocalista da banda Sambasoul) e DJ
Valor: R$ 160 a 350, o último open bar e open food. Vendas pelo site www.blueticket.com.br
Réveillon Lets Guarapari
Onde: Meaípe, Guarapari
Horário: a partir das 21h
Atrações: Pedro e Lucas,Baile do GG e Jean du PCB
Valor: R$ 250,00, sendo open bar e open food
Conceição da Barra
Onde: Praça da Folia, na orla de Conceição da Barra
Horário: a partir de 21h30
Atrações: Rasthasom, João Lenonn & Juliano e Claudinho Nascimento
Valor: gratuito
Réveillon Buraco do Tatu - Itaúnas
Onde: Rua Ítalo Vasconcelos, nº 49, Itaúnas
Horário: a partir das 22h
Atrações: Forróçacana, Raízes do Sertão, Mestre Marron, Thais Nogueira, Trio Potiguá, DJ Rodrigo (BH)
Valor: unitário Meia: R$ 50,00 / Passaporte Meia: R$ 150,00. Venda : www.onticket.com.br
Anchieta
Praia Central: Prateado Elétrico e Cadillac de Luxo, a partir de 22h
Praia de Ubu: Banda Tomaê, a partir das 22h30
Praia de Castelhanos: Banda Tropical Brasil, a partir de 22h30
Praia de Inhaúma: Luiz Show, a partir de 22h30
Praia de Iriri: Jhones e Paulinho com participação de Bia Seixas, Banda Mundo e CIA e Show com Henrique Cabral e banda, a partir das 20h
Valor: gratuito
Linhares
Pontal do Ipiranga: apresentação da banda Staf, Banda Love Beach, a partir de 21h30
Regência: Fubica e Fernanda Pádua, a partir de 22h
Povoação: Banda Swingaê, Apresentação de Grupo de Dança, Banda Casaca, a partir de 21h
Valor: gratuito
São Mateus
Guriri: Guriri, São Mateus
Horário: a partir das 17h
Atrações: Banda Mano Ghetto, Banda Oz Mannoz, Banda O Giro, Araketu, Dig Black
Valor: gratuito
Presidente Kennedy
Onde: Praia de Marobá e Praia das Neves, no município de Presidente Kennedy
Atrações: o horário e a programação do Réveillon ainda estão sendo fechados
Valor: gratuito
Colatina
Onde: Avenida José Zouain, Colatina
Horário: 0h
Atrações: Queima de fogos organizada pela Igreja Batista após a missa de fim de ano
Valor: gratuito
Itapemirim
Praia Itaipava: Cantor Barrozinho e Banda Neón, a partir de 22h
Praia Itaoca: Fabrício Venturiny e Banda Blacksete, a partir de 22h
Vila de Itapemirim: Banda Flay e Banda Agitaê, partir das 22h
Valor: gratuito
Aracruz
Onde: Barra do Sahy e Santa Cruz, em Aracruz
Horário: a partir das 18h30
Atrações
Em Barra do Sahy: Laura Viana e Banda NewShow, Amanda e Banda, Léo Mai.
Em Santa Cruz: Diego Santana e Jhonny Lucas e Mateus
Valor: gratuito