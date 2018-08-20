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Concurso público

Concurso da Polícia Civil: 33 vagas para delegado no Espírito Santo

É exigida a formação em Direito

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 19:16
Prédio da Polícia Civil onde funciona a Defa Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A Polícia Civil do Espírito Santo anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de um concurso público para o cargo de delegado de polícia. Serão 33 vagas (nível superior) com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito.
O governo do Espírito Santo também autorizou nesta segunda (20) a abertura de outros três concursos públicos. Serão realizados concursos para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). 
> Leia mais publicações sobre Concursos e Empregos
Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.
Já o Iases e a Sejus terão juntos 400 vagas de nível médio: 200 para o cargo de agente socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59, e 200 para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os valores de todos os salários já incluem auxílio-alimentação de R$ 300.

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