Concurso da Polícia Civil: 33 vagas para delegado no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo anunciou nesta segunda-feira (20) a abertura de um concurso público para o cargo de delegado de polícia. Serão 33 vagas (nível superior) com salário de R$ 10.058,56. É exigida a formação em Direito.
Para o Detran, serão disponibilizadas 94 vagas, sendo 80 para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75, e 14 para analista de trânsito (nível superior), com salário de R$ 5.179,94. Esta oportunidade é voltada para diferentes formações como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia Psicologia e Serviço Social.
Já o Iases e a Sejus terão juntos 400 vagas de nível médio: 200 para o cargo de agente socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59, e 200 para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os valores de todos os salários já incluem auxílio-alimentação de R$ 300.