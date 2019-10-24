Compositor capixaba pede ajuda para fazer tratamento da esposa nos EUA

Vanessa realiza tratamento com fonoaudióloga Crédito: Instagram

O cantor Marcos Cp, famoso por ter composto a letra de Encontrei, da banda capixaba Manimal , pede ajuda para custear o tratamento da esposa Vanessa Pereira Martins, que sofre com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central e provoca paralisia. A intenção do músico é levá-la para os Estados Unidos, onde poderia então realizar um tratamento novo que custa cerca de R$ 120 mil.

De acordo com Marcos, Vanessa vem enfrentando os efeitos da doença há quatro anos. No início achamos que fosse uma tendinite e tratávamos como se fosse, com fisioterapia. Com o tempo, ela, que era cabeleireira, precisou parar de trabalhar. Procuramos um neurologista e recebemos o diagnóstico, em um momento em que minha carreira estava no auge. Ela foi piorando cada vez mais, perdendo os movimentos, até o ponto de eu ter precisado parar de tocar para cuidar dela, contou.

Marcos e a esposa Vanessa Crédito: Facebook

Com o tempo nossos recursos foram cessando e os médicos diziam que ela tinha pouco tempo de vida. Foi quando, três semanas atrás, vimos uma reportagem em que um médico brasileiro tem feito um tratamento novo, através de uma máquina com calor emitido por uma espécie de capacete com sensores, que tem dado resultados impressionantes, tudo isso no estado americano de Connetictuc. Antes a gente não expunha isso, mas agora não tenho mais a mesma renda e eu vejo no olhar dela que ela quer viver, então estamos pedindo ajuda porque queremos levá-la e tentar esse procedimento.

DIFICULDADES

Segundo o marido, Vanessa não consegue mais realizar tarefas do dia a dia sozinha. Ela se comunica com os olhos, já que a mente funciona, mas não tem atividade motora, em especial nos braços. Ela até fica de pé, mas não consegue andar. O pulmão dela está preservado e ela teria condições de aguentar a viagem ao exterior, relatou.

Marcos explicou ainda que hoje a ex-cabeleireira toma remédios de efeito paliativo, que apenas retardam os efeitos da doença, faz fisioterapia e tratamento com uma fonoaudióloga, já que não consegue falar. Também montamos um alfabeto, ela olha as letras e a partir daí nos comunicamos. Queremos também comprar um aparelho de leitura ótica, o Tobii, que faz leitura dos olhos, como se ela pudesse escrever, mas custa R$ 9 mil, disse.

Vanessa antes da doença Crédito: Instagram

COMO AJUDAR

Para os interessados em contribuir com o procedimento, Marcos disponibilizou uma vaquinha online , bem como dados da conta bancária, também descritos no perfil do Instagram criado para compartilhar esta história (@vanessaeela). Para ele, outros meios de apoio também são bem vindos, como a compra de direitos autorais de suas composições.

Dados bancários:

Conta: 5688-5

Ag. 1539

Op. 013

CPF: 070133477-01