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Temporal na Grande Vitória

Comércio deixa de faturar R$ 15 milhões por dia devido a chuva forte

Segundo Fecomércio-ES, faturamento diário, que é de R$ 25 milhões no comércio na região metropolitana, cai 60% em dia de chuva forte

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:02
Ruas de Jardim América ficaram alagadas e intransitáveis: comércio no prejuízo Crédito: Ouvinte Anderson | CBN
A chuva forte e constante que atinge a Grande Vitória desde a manhã de ontem impactou também o comércio. Proprietários de estabelecimentos comerciais passaram a liberar seus funcionários ontem, a partir de meio-dia, de acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri.
Com isso, ele afirma que o faturamento do comércio na Grande Vitória, que é de R$ 25 milhões, tem queda de 60% no faturamento por dia de chuva forte, deixando de faturar R$ 15 milhões diários. Isso por causa da queda de movimentação nas lojas.
Ontem foi a partir de meio-dia, e hoje (sexta) os comerciantes tiveram que liberar os funcionários de trabalhar, quem não tinha condições de ir por questões de deslocamento. A recomendação da Fecomércio é de não cobrar depois do funcionário a reposição desse horário, uma vez que ele não tem culpa, explicou.
Comércio deixa de faturar 15 milhões de reais por dia devido a chuva forte
 

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