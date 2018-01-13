Comercialização de caranguejo-uçá está proibida a partir de quinta

Caranguejo-uçá passa por três períodos de andada no ano Crédito: Divulgação/CRUSTA

A partir de quinta-feira (18), a captura e comercialização caranguejo-uçá está proibida no Espírito Santo. Para reforçar a fiscalização, as Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra vão realizar um trabalho conjunto, seguindo a portaria 019-R de 2017 do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Os trabalhos terão a parceria da Polícia Ambiental.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, serão usadas embarcações para fazer este trajeto: Vitória, foz do rio Aribiri (Vila Velha), canal de Vitória, Ilha das Caieiras, foz do Rio Santa Maria (Cariacica) e Canal dos Escravos (Serra).

"A captura e a comercialização do caranguejo-uçá de forma alguma serão toleradas, mesmo que sua procedência seja de outro estado, como Bahia e Maranhão. Faremos um trabalho educacional bem abrangente, justamente para que todos tenham a consciência da necessidade de obedecer à andada agora, garantindo a reprodução do crustáceo para o futuro. Nossa função é de orientação, mas agiremos com os rigores da lei, caso seja necessário, destacou Zouain.

O período de andada vai até o dia 25 de janeiro. Para alertar os comerciantes e cidadãos sobre a andada, equipes da Educação Ambiental da Semmam realizam, a partir desta segunda-feira (15), uma intensa programação de visitas e abordagens educativas nos quiosques da Curva da Jurema e Camburi, bares e restaurantes.