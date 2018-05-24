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Começa a faltar gasolina comum na Grande Vitória

Um posto na Enseada do Suá, em Vitória, não tem mais gasolina comum na manhã desta quinta-feira (24)

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 12:08
Posto de gasolina na Enseada do Suá, em Vitória, não tem mais gasolina comum e os frentistas afirmam que a aditivada está acabando Crédito: Eduardo Dias
No quarto dia de paralisação de caminhoneiros, o abastecimento de combustível afeta alguns postos da Capital. Um posto na Enseada do Suá, em Vitória, não tem mais gasolina comum na manhã desta quinta-feira (24).  Os frentistas afirmam que a gasolina aditivada também está acabando. Em cidades do interior do Estado, também falta combustível
Outro posto, na Avenida Vitória, ainda tem gasolina comum e aditivada por R$ 4,27 e um ouvinte da Rádio CBN enviou um vídeo em que há uma fila enorme de carros na espera para abastecer nesta quarta. 
SERRA
Em outro posto de combustível, em Carapina, na Serra, a gasolina comum e a aditivada estão a R$ 4,99. Até o momento, este foi o valor mais alto que a equipe de reportagem do Gazeta Online, que passa pelos postos da Grande Vitória, encontrou.
Posto de gasolina em Carapina, na Serra, tem o preço mais alto da Grande Vitória para gasolina comum e aditivada, R$ 4,99 Crédito: Eduardo Dias
SINDIPOSTOS
O Sindicato dos Postos do Espírito Santo (Sindipostos ES) informa que nenhum posto comunicou oficialmente que está sem gasolina, mas o sindicato acredita que vão comunicar o fim do combustível ainda nesta quinta-feira (24).
Com informações de Eduardo Dias

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