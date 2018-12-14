Combate à dengue será reforçado após alerta de surto em 27 cidades

A estudante Alice da Paixão Correa, 17 anos, teve dengue aos 14 e, desde então, não abre mão do repelente Crédito: Arquivo Pessoal

Prefeituras da Grande Vitória vão reforçar as ações de combate ao mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. As ações acontecem após o Ministério da Saúde divulgar uma lista na qual 27 dos 78 municípios capixabas aparecem em estado de alerta. Entre as cidades apontadas pelo Ministério estão Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

As prefeituras informaram que já se preparavam, principalmente por conta da proximidade do verão, estação na qual o mosquito se prolifera com facilidade.

Viemos de um período de chuvas e vamos entrar no calor do verão. Água e altas temperaturas são condições ideias pra a reprodução do mosquito, afirma Arlete Frank Dutra, gerente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Vitória.

Vamos intensificar ações educativas e também vistorias em imóveis. O carro fumacê também deve passar mais vezes, promete.

Ações parecidas estão programadas para Vila Velha. Lá, a ideia é promover ações nas praias.

A praia é frequentada por turistas, então um fluxo grande de pessoas circula por lá. Fora isso temos equipes de trabalho que passam de casa em casa, descreve Ailton Cesar da Silva, gerente de vetores da Prefeitura.

Na Serra, a ideia também é intensificar as ações ligadas ao turismo. Para isso, Gilbertodos Santos, gerente do Centro de Vigilância Ambiental em Saúde, afirma que casas de verão serão vistorias pelos agentes municipais.

Também vamos a hotéis e pousadas para ações de educação, prevê.

Em Cariacica, as regiões com maior número de casos devem ser alvo das ações. Para isso, vamos usar carro fumacê e fazer controle de larvas, planeja Elizabeth Albuquerque, secretária de saúde.

CAPACITAÇÃO





Para que haja reforço das ações por parte das prefeituras, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) promoveu, ao longo do ano, treinamentos para os agentes municipais. De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde Gilsa Rodrigues os encontros capacitaram agentes de combate e servidores que trabalham no atendimento aos pacientes.

Antes do verão, nós já capacitamos os profissionais de saúde para atender às pessoas que procuram os postos de saúde. Também capacitamos os agentes de endemias para aplicar inseticida corretamente, por exemplo, finaliza.

PROFISSIONAIS DO TURISMO SERÃO VACINADOS CONTRA SARAMPO EM VITÓRIA

Vitória começou ações para criar um bloqueio contra o sarampo na cidade. Funcionários do Aeroporto, da Rodoviária e de hotéis, que lidam diretamente com turistas de outros estados e países começam a receber a vacina hoje.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vitória, Tatiane Comerio, explicou que não há nenhum registro de sarampo na cidade, há 18 anos. A ação, é para evitar que casos apareçam durante o verão, já que estados como Pernambuco, Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro registraram a doença.

Ainda estamos com regiões com surto e próximas do nosso estado. O intuito é proteger e evitar a cadeia de transmissão da doença, disse.

Quem vai viajar para outros estados ou países também precisam se proteger contra o sarampo. Bats procurar qualquer unidade de saúde da capital, de segunda à sexta, para tomar a vacina.

Quem perdeu o cartão de vacinação e tem dúvida se pode se vacinar ou não, a orientação é optar pela imunização.