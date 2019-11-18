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Chuva

Com tempo fechado, Aeroporto de Vitória opera por instrumentos

A Grande Vitória inteira tem muita nebulosidade e apresenta chuva desde as primeiras horas desta segunda-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:27

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:27

Tempo fechado na região da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Caíque Verli
O aeroporto Eurico de Aguiar Salles , em Vitória, está operando por instrumentos na manhã desta segunda-feira (18) por causa do mau tempo. A Grande Vitória inteira tem muita nebulosidade e apresenta chuva desde as primeiras horas desta segunda-feira (18).

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Nessa modalidade de pouso e decolagem, o piloto se orienta pelos instrumentos de bordo, ao invés de se orientar por referências visuais exteriores a essa aeronave. Isso acontece quando o piloto não possui visibilidade aérea ou terrestre para fazer pousos e decolagens.
Apesar do mau tempo, não há registro de atraso ou voos cancelados que chegam ou que saem do aeroporto de Vitória.

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