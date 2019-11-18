Com tempo fechado, Aeroporto de Vitória opera por instrumentos

O aeroporto Eurico de Aguiar Salles , em Vitória, está operando por instrumentos na manhã desta segunda-feira (18) por causa do mau tempo. A Grande Vitória inteira tem muita nebulosidade e apresenta chuva desde as primeiras horas desta segunda-feira (18).
Nessa modalidade de pouso e decolagem, o piloto se orienta pelos instrumentos de bordo, ao invés de se orientar por referências visuais exteriores a essa aeronave. Isso acontece quando o piloto não possui visibilidade aérea ou terrestre para fazer pousos e decolagens.
Apesar do mau tempo, não há registro de atraso ou voos cancelados que chegam ou que saem do aeroporto de Vitória.