'Com ou sem Homero, o destino é um só: a condenação dos réus'

Renan Salles: "Não há dúvidas de que os seis acusados são os responsáveis pela morte da Milena" Crédito: Fernando Madeira

Para o assistente de acusação do caso Milena, o advogado Renan Sales, o conjunto de provas existentes no processo, que confirma não só a autoria mas também a chamada materialidade do crime, é robusta. Com base nisto, ele avalia que a saída de Homero Mafra, que fazia a defesa de um dos principais réus, o policial civil Hilário Frasson, é "irrelevante". "Com ou sem Homero, o destino do processo é um só: a condenação dos seis denunciados", assinala, convicto.

Ele acrescenta que a situação não muda nem mesmo com a entrada de outro advogado para fazer a defesa de Frasson, ex-marido da vítima. "Volto a afirmar, com todo respeito a Mafra, a presença dele, ou de quem for fazer a defesa, é irrelevante. Não há dúvidas de que os seis acusados são os responsáveis pela morte da Milena", disse, acrescentando ainda ser indiferente à decisão de Mafra. "Não há o que o que comemorar ou ficar indiferente".

FAMÍLIA DE MILENA

Para o tio de Milena, Geraldo Gottardi, mais importante do que a defesa dos acusados, é que se faça justiça para a médica assassinada. Ele destaca que a crueldade praticada contra a sua sobrinha não pode ficar impune. "A cada passo do processo recebemos mais informações sobre o sofrimento a que ela foi submetida. Chega a ser difícil acreditar que alguém pudesse cometer tanta crueldade. O que queremos é justiça", desabafa.

Na avaliação dele, incoerência era Homero Mafra defender Hilário. "Em um Estado onde há tantos casos de mulheres mortas por seus parceiros, sem contar as agressões, era incoerente a pessoa que ocupa o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo tendo o direito de em paralelo advogar, fazer a defesa de um agressor de mulher. Devo parabenizá-lo pela decisão que tomou", desabafou Geraldo.

As filhas de Milena, segundo ele, estão com a família e ainda se recuperando, gradualmente, do trauma. "Devagar e com o apoio da família elas vão conseguir vencer esta etapa, que é muito difícil", relatou.

DECISÃO

Na tarde desta desta segunda-feira (12), o advogado Homero Mafra e a sua sócia, Luiza Nunes Lima, renunciaram à defesa do policial civil Hilário Frasson . O fato foi comunicado ao juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, por intermédio de uma petição, já protocolada. Nela é informado a renúncia à defesa e ainda que, na forma da lei, os dois advogados permanecem responsáveis pelo caso por apenas mais dez dias.