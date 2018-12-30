Com orações e superstições, capixabas se preparam para o Réveillon

Comerciante há mais de 25 anos na Vila Rubim, Moyses Alves dos Santos diz que a procura por artigos religiosos aumenta no fim do ano Crédito: Caíque Verli

Com 2019 batendo na porta, muitos capixabas já se preparam para passar a virada do ano com boas vibrações. Orações, superstições ou simplesmente um abraço na pessoa que ama estão entre as coisas que todo mundo faz para ter um ano-novo melhor.

Por isso, no último domingo antes do Réveillon, lojas de artigos religiosos abriram na Vila Rubim para atender a demanda de quem quer manter a tradição.

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O professor de inglês Thayron Ribeiro, de 27 anos, é umbandista e vai entregar flores no mar como oferenda para Iemanjá. "Na nossa concepção, ela é a grande mãe, a mãe que abraça todas as causas, que purifica, que renova. Então é um momento de agradecer por todas as conquistas do ano e de pedir proteção para o novo ano que se inicia", explicou Thayron.

Já a Eliete Premuli, empresária, diz que prefere passar a virada em casa, com a família. "Sou católica e geralmente a gente faz uma oração. Se abraça, se confraterniza, deseja um ano bom, um ano cheio de esperança."

Comerciante há mais de 25 anos na Vila Rubim, Moyses Alves dos Santos cita o que é mais procurado nessa época na loja onde trabalha: "Como é passagem de ano, vendemos muita vela, muita oferenda para Iemanjá, flores, barquinhos, kits para Iemanjá".