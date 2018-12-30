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Feliz 2019

Com orações e superstições, capixabas se preparam para o Réveillon

Por isso, no último domingo antes do Réveillon, lojas de artigos religiosos abriram na Vila Rubim para atender a demanda de quem quer manter a tradição

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 17:10
Comerciante há mais de 25 anos na Vila Rubim, Moyses Alves dos Santos diz que a procura por artigos religiosos aumenta no fim do ano Crédito: Caíque Verli
Com 2019 batendo na porta, muitos capixabas já se preparam para passar a virada do ano com boas vibrações. Orações, superstições ou simplesmente um abraço na pessoa que ama estão entre as coisas que todo mundo faz para ter um ano-novo melhor.
Por isso, no último domingo antes do Réveillon, lojas de artigos religiosos abriram na Vila Rubim para atender a demanda de quem quer manter a tradição.
Com Orações e superstições, capixabas se preparam para o Réveillon
O professor de inglês Thayron Ribeiro, de 27 anos, é umbandista e vai entregar flores no mar como oferenda para Iemanjá. "Na nossa concepção, ela é a grande mãe, a mãe que abraça todas as causas, que purifica, que renova. Então é um momento de agradecer por todas as conquistas do ano e de pedir proteção para o novo ano que se inicia", explicou Thayron.
Já a Eliete Premuli, empresária, diz que prefere passar a virada em casa, com a família. "Sou católica e geralmente a gente faz uma oração. Se abraça, se confraterniza, deseja um ano bom, um ano cheio de esperança."
Comerciante há mais de 25 anos na Vila Rubim, Moyses Alves dos Santos cita o que é mais procurado nessa época na loja onde trabalha: "Como é passagem de ano, vendemos muita vela, muita oferenda para Iemanjá, flores, barquinhos, kits para Iemanjá".
Os Kits em Geral vem com: barco, espelho, perfume, pente, etc. Varia de acordo com o interesse do comprador, mas o kit mais barato custa em média R$20,00. No último dia do ano, nesta segunda-feira (31), algumas lojas da Vila Rubim pretendem abrir até 14h para atender quem deixou as compras para últimas hora.

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