Com o pé na avenida: grupo especial desfila neste sábado

O Sambão do Povo vai ficar pequeno na noite de hoje. As escolas do Grupo Especial se prepararam o ano inteiro para espalhar alegria na avenida e prometem um grande show àqueles que forem prestigiar a festa.

Para quem faz parte do show, a sexta-feira podia ser resumida em uma só palavra: ansiedade. A véspera do desfile é um dia de muito trabalho e expectativa. Os barracões ficam movimentados e os ritmistas afinam os instrumentos para esperar o sinal verde na avenida.

A destaque de chão da Unidos de Jucutuquara Shyrley Moura, 37, desfila na escola há seis anos e hoje estreia como destaque da escola. Ela contou que a ansiedade já a acompanha há alguns dias. Estou sonhando com o desfile há dias. Fico lembrando da coreografia, imaginando como tudo vai acontecer, contou.

A passista da Mocidade Unida da Glória (MUG) Alexia Cardoso, 23, também está com a expectativa alta para o desfile. A gente ensaia todo domingo na quadra. Na véspera do desfile dá um frio na barriga.

Para os ritmistas da MUG, a boa fama da bateria trás muitas responsabilidades. A gente fica muito ansioso, a qualidade da nossa bateria já é muito conhecida, já chegamos com a expectativa alta, contou o ritmista Fernando Martins, 24 anos, que há 11 anos faz parte da bateria da MUG.

Rodrigo Nascimento, 22, também está ansioso para o desfile. Já estou na escola há 3 anos, a responsabilidade é grande!, disse o ritmista.

Já para os ritmistas da Jucutuquara, última a desfilar, o segredo é manter a calma. O publicitário André Fiorotti, 36, contou que vai aproveitar a espera para descansar. Vou guardar energia. O sentimento é de muita confiança.