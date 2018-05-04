Com nova lei, mesmo se condenado, motorista não vai ficar preso

Corolla bateu em Celta, que ficou destruído Crédito: Alessandro bachetti

Com a recente mudança na legislação de trânsito, o motorista que causou o acidente em Colatina, provocando a morte de cinco pessoas, não deve ficar preso mesmo se for condenado. Embora tenha assumido a ingestão de bebida alcoólica, Mateus Pereira de Oliveira, 21 anos, poderá ter a pena substituída por prestação de serviços à comunidade ou pagamento de cestas básicas, pois está sendo enquadrado em crime culposo.

No final do processo, ele pode até ser condenado, mas não vai ficar um dia sequer preso. Antes de mudarem a lei, o motorista que dirigia após beber e se envolvia em acidente com morte, poderia ser levado a júri popular e condenado a até 30 anos de prisão. Hoje, não importa o tempo de condenação, ele não fica preso, assegura Fabiano Contarato, membro do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Professor de Direito Penal da UVV, Carlos Magno Moulin Lima observa que, a princípio, a lei parece mais rigorosa.

Todavia, em momento anterior, em casos como esse, normalmente o autor do fato era autuado por homicídio doloso (dolo eventual), cuja pena é maior que a do homicídio culposo do Código de Trânsito (hoje, de 5 a 8 anos). No homicídio doloso pode variar de 6 a 20 ou, existindo qualificadoras, de 12 a 30. Com a nova regra, seguramente a tese do dolo eventual perde espaço. Esse caso de Colatina é um exemplo, avalia.

ESCOLTA

Mesmo agora que Mateus está sob escolta policial em um hospital, Fabiano Contarato acrescenta que basta ao jovem pagar a fiança - estipulada pela Justiça em R$ 28,6 mil - para que responda as acusações em liberdade. E se porventura não tiver recursos, a legislação ainda prevê que se torne isento do pagamento.

A sentença, em caso de condenação, pode ser trocada por medidas restritivas de direitos - cestas básicas, serviços à comunidade, limite de horário para estar em casa - porque, agora, homicídios no trânsito são sempre culposos. E, nestas situações, o Código Penal prevê a substituição.

FLAGRANTE

Mateus de Oliveira foi autuado em flagrante pela Polícia Civil na última terça-feira, dia do acidente, que aconteceu por volta das 5h40, na ES 080, em Colatina. Para a polícia, Mateus estava em alta velocidade e foi quem provocou a batida.

O jovem estava na direção do Toyota Corolla, acompanhado por Marcelo Pereira Ramos, 38, que morreu no local. O carro bateu de frente contra o Celta em que estava o autônomo Deacy Fernandes Caetano, 27, que havia saído de São Gabriel da Palha para Vila Velha.

No Celta estavam ainda a esposa do autônomo, Bruna Oliveira de Souza, 22, os pais dele, Juraci Fernandes Mendes, 58, e Edir Caetano dos Anjos, 52, e a avó materna, Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos. Os quatro morreram no momento da colisão.

Deacy ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital de Colatina, onde passou por cirurgias. Segundo seu primo, Eliones Marçal, o quadro de saúde é estável. O autônomo não tinha carteira e será responsabilizado pela infração.

Os policiais também estiveram no hospital e, em conversa com a equipe médica, descobriram que Mateus informou que havia ingerido bebida alcoólica. Para ele, a Justiça arbitrou fiança mas, segundo o delegado Hedson Felix, no início da noite de ontem o jovem ainda não havia pagado para ser solto.

ENTENDA O QUE MUDA

HIPÓTESE 1

Motorista bebe uma taça de vinho ao jantar fora e, quando volta para casa, se envolve em um acidente com morte. Tenta prestar socorro à vítima.

HIPÓTESE 2

Motorista passa o dia em uma festa bebendo, sai em alta velocidade, avança sinais e se envolve em um acidente com morte. Não presta socorro.

ANTES DE MUDAR A LEI

Fiança

Nos dois casos, haveria possibilidade de pagar fiança, ainda na delegacia.

Penas

Os motoristas poderiam ser indiciados por homicídio culposo (sem intenção), pelo Código de Trânsito, com 2 a 4 anos de prisão. Ou, pelo Código Penal, responder por homicídio doloso (com intenção)com pena de até 30 anos.

Prisão

Entretanto, o uso do dolo para mortes no trânsito era pouco aplicado e, assim, com a pena do culposo limitada a quatro anos, o motorista não passava sequer um dia na prisão.

COM A MUDANÇA

Penas

No homicídio culposo, nos casos de motorista dirigindo sob efeito de álcool ou entorpecentes, a pena passa a ser de 5 a 8 anos de reclusão.

Fiança

Com o aumento da pena mínima, não se pode mais arbitrar fiança na delegacia, mas ainda é possível no âmbito judicial.

Prisão

Em vez de fiança, a Justiça pode determinar prisão preventiva, numa situação como a da hipótese 2 pois, nesse caso, há elementos de dolo eventual (assumiu o risco, não se importando com o resultado).

Substituição da prisão

A pena para homicídio culposo, independentemente do tempo da sentença, pode ser substituída por medidas restritivas, como prestação de serviços à comunidade.

Recurso