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UTI

Com meningite, Dom Silvestre começa a ter sedação retirada

Segundo os familiares, o arcebispo emérito responde positivamente ao tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 14:45

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 14:45

Dom Silvestre, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória entre 1984 e 2004, está internado, em Minas Gerais, em com meningite Crédito: Ricardo Medeiros
Após uma semana internado na UTI, o arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, de 86 anos, começou a ter a sedação retirada neste domingo (22). O religioso está em um hospital de Juiz de Fora e foi diagnosticado com meningite.
Segundo a cunhada de Dom Silvestre, a aposentada Noélia Scandian, ele continua entubado e em coma induzido. Como ele já é idoso e também tem Alzheimer, a volta da consciência demora mais um pouco, acrescentou.
Noélia recebeu informações dos médicos que o cunhado teve sensível melhora, com grande possibilidade de recuperação. Ela explicou que ao longo desta segunda-feira sairá o resultado de exames importantes sobre a evolução do quadro de Dom Silvestre.
A mudança do arcebispo emérito para a congregação que ele faz parte em Minas Gerais aconteceu há cerca de um mês, antes dos problemas de saúde aparecerem, pois, devido à idade, Dom Silvestre estava precisando de mais assistência, que é oferecida no local.
HISTÓRIA 
Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984 e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia. 
Nos 20 anos em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.

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