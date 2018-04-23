Com greve, Vitória abre processo seletivo para contratar professores

Professores de Vitória fizeram protesto na última sexta-feira (20) Crédito: Eduardo Dias

Em meio a greve de professores da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Vitória decidiu abrir processo seletivo, em caráter emergencial, para a contratação temporária de professores. A oferta é destinada a profissionais de educação básica nas áreas de Educação Artística, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (20), em uma edição extraordinária.

As inscrições para o processo seletivo começam nesta terça-feira (24), e terminam no dia seguinte, às 23h54 da quarta-feira (25). As inscrições só poderão ser feitas pela internet. A carga horária, local e turno de atuação dos contratados atenderão às necessidades temporárias do município de Vitória.

AVISO AOS PAIS

Pais de alunos receberam mensagem no celular com aviso sobre contratação de professores Crédito: Reprodução

Alguns pais chegaram a receber, via torpedo de celular, um aviso a respeito da contratação de professores. "PMV informa: Mais professores serão contratados para normalizar aulas", diz o SMS. A Prefeitura de Vitória, no entanto, afirma não saber quem enviou tais mensagens, mas confirmou que a informação está correta.

GREVISTA CONVOCADOS AO TRABALHO

Na mesma edição extra do Diário Oficial do Município, publicada na sexta-feira (20), a Prefeitura de Vitória convocou todos os professores em greve a retornarem imediatamente às suas atividades , sob pena de instauração de processo administrativo que, de acordo com a lei, pode chegar à demissão por "faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa".

Os professores grevistas estão prestes a completar um mês afastados do trabalho em reivindicação que fazem pela reposição da perda inflacionária dos últimos quatro anos, de aproximadamente 28%, e também execução do plano de carreira. De acordo com a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.

Em nota publicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) nesta sexta (20), a entidade reitera que a greve continua e que, com ela, cerca de 35 mil estudantes estão sem aula. De acordo com a publicação, os professores enfrentam ainda "descaso total" por parte da prefeitura, já que eles dizem que o órgão sequer agendou uma reunião.

"A categoria não está pedindo aumento, mas, sim, exigindo que seus direitos sejam respeitados. São mais de 4 mil professores nessa luta pela melhoria da educação que atende a população mais carente da cidade. É uma luta por justiça social", diz trecho da nota do sindicato.

A próxima assembleia da categoria está marcada para a próxima quinta-feira (26) às 14h e, na quarta (25), os professores devem se reunir na Praça do Cauê para realizarem uma manifestação.