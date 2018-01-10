Com fim da greve, conselho se reúne para decidir aumento na tarifa

Com o fim da greve dos rodoviários, entra em discussão o reajuste da passagem. A definição sobre o novo valor da tarifa do Transcol sairá nos próximos dias e pelo menos um dado é certo: o aumento não chegará aos 15,97% - R$ 0,51 a mais no preço da passagem - conforme solicitado pelas empresas. Enquanto os usuários do sistema ficam na expectativa sobre o quanto o reajuste vai pesar no bolso, também continuam esperando pelos ônibus em longas filas nos pontos e terminais. Isso porque, embora o Sindirodoviários tenha garantido para esta quarta-feira (10) 100% da frota nas ruas, a promessa não foi cumprida.
A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) vai convocar nesta quinta-feira (11) os membros do conselho tarifário para discutir o reajuste da passagem do Transcol. O índice, segundo o secretário Paulo Ruy Carnelli, será apresentado somente após a reunião. Mas ele adiantou que não será aplicado o percentual reivindicado pelas empresas. "Esse índice (15,97%) não tem cabimento. Está muito distante da atual realidade", ressalta.
Nos cálculos para o reajuste, um dos componentes é o salário dos trabalhadores que, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), terão um aumento de 3% em sua remuneração. Paulo Ruy diz que o reajuste da tarifa será aplicado ainda em janeiro, considerando o que está previsto em contrato.
O secretário afirma ainda que uma decisão sobre o valor da passagem somente não foi tomada anteriormente em razão da greve deflagrada pelos rodoviários. "Agora, terminada essa greve, posso fazer a convocação dos conselho e discutir a tarifa", finaliza.
Em Vitória, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) ainda vai convocar o conselho para definir o custo da passagem das linhas municipais.