Com fim da greve, conselho se reúne para decidir aumento na tarifa

Com o fim da greve dos rodoviários, entra em discussão o reajuste da passagem. A definição sobre o novo valor da tarifa do Transcol sairá nos próximos dias e pelo menos um dado é certo: o aumento não chegará aos 15,97% - R$ 0,51 a mais no preço da passagem - conforme solicitado pelas empresas. Enquanto os usuários do sistema ficam na expectativa sobre o quanto o reajuste vai pesar no bolso, também continuam esperando pelos ônibus em longas filas nos pontos e terminais. Isso porque,