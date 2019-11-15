Com casas alagadas, moradores fecham trecho da BR 101 em Viana

Moradores protestam por causa de alagamentos em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores da comunidade de Seringal, em Viana, fecharam um trecho da BR 101, em Viana, em um protesto na manhã desta sexta-feira (15). Eles reclamam dos alagamentos no bairro após as fortes chuvas que atingiram o ES. Os manifestantes fecharam o km 312 da rodovia por quase duas horas. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e negociou a liberação com os moradores.

Os moradores afirmam que os alagamentos foram causados por uma obra da Eco101, concessionária que administra a via. Eles contaram ainda que as casas estão alagadas.

Alagamento na região de Seringal, em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O combinado com a PRF após o protesto foi de que uma máquina da concessionária iria liberar a água represada na comunidade. Mas, antes que a Eco101 chegasse, a Prefeitura de Viana enviou uma equipe ao local e os trabalhos começaram.

"Foi feito o fechamento de uma vala que existia há mais de 50 anos. Quando vieram duplicando a pista, fecharam a vala. Pedimos para fazer a vala de novo, mas não tomaram providência nenhuma. A gente que é morador conhece o local", disse uma moradora.

Máquina da prefeitura faz retirada de terra em local de alagamento em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O QUE DIZ A ECO101

A Eco101 informa que equipes técnicas da Concessionária estiveram no local onde avaliaram a situação e identificaram que todos os dispositivos de drenagem da rodovia estão funcionando normalmente, sendo que a causa dos alagamentos está relacionada com as fortes chuvas que ocorreram no Estado do Espírito Santo desde terça-feira, tendo em dois dias chuvas concentradas, registrando índices que superam a média histórica para todo o mês de novembro.

Equipes da concessionária trabalham no local na tentativa de criar soluções alternativas para acelerar o escoamento das áreas alagadas. A Eco101 ressalta que está mantendo equipes de prontidão também em outros pontos estratégicos da BR-101 para atendimentos emergenciais em função das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo.