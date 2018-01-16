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Pedido de Justiça

Com cartazes, família de Milena faz vigília na frente de Fórum

Nesta terça-feira (16), teve início o primeiro dia de audiências do processo de julgamento do assassinato da médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 14:49

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 14:49

Com faixas e cartazes pedindo justiça, familiares da médica Milena Gottardi acompanham audiência no Fórum Criminal de Vitória na manhã desta terça-feira (16). Hilário Frasson chegou ao local, às 9h, acompanhado do pai, Esperidião Frasson, para o primeiro dia de audiências do processo de julgamento do assassinato da médica.
Hilário e o pai dele, Esperidião, são acusados de serem os mandantes do crime que culminou com a morte de Milena. A médica foi baleada na saída do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em 14 de setembro do ano passado, em Vitória, e morreu no dia seguinte.
A mãe e o irmão de Milena Gottardi compõem o quadro de testemunhas de acusação que serão ouvidas neste primeiro dia de audiências. Serão nove testemunhas de acusação intimadas pelo Ministério Público no primeiro dia. A primeira pessoa da lista é o delegado responsável pelo caso, Janderson Lube.

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