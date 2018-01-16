Com cartazes, família de Milena faz vigília na frente de Fórum

Hilário e o pai dele, Esperidião, são acusados de serem os mandantes do crime que culminou com a morte de Milena. A médica foi baleada na saída do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em 14 de setembro do ano passado, em Vitória, e morreu no dia seguinte.

A mãe e o irmão de Milena Gottardi compõem o quadro de testemunhas de acusação que serão ouvidas neste primeiro dia de audiências. Serão nove testemunhas de acusação intimadas pelo Ministério Público no primeiro dia. A primeira pessoa da lista é o delegado responsável pelo caso, Janderson Lube.