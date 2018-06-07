Com bom humor, esposa conta segredo para chegar aos 70 anos de casamento

Comemorações dos 70 anos de casados de Luzia e Maximiano Rizzi Crédito: Acervo da família

"A gente tem que ser o seguinte: quando um tá bravo, o outro cala a boca". Esse é parte do segredo para chegar aos 70 anos de casamento da dona de casa Luzia Rizzi, 86. Com um sorriso no rosto e abraçada ao padre Gudialace Oliveira, no dia em que comemorou Bodas de Vinho com o marido, o aposentado Maximiano Rizzi, 90, ela revela a fórmula para a união durar tanto tempo. E olha, experiência não falta. Os dois se casaram em 22 de maio de 1948 em Itarana, Região Noroeste do Estado. De lá para cá, já viveram muitas histórias, criaram oito filhos, ganharam 15 netos e sete bisnetos. Hoje, eles moram em Vila Velha.

A animação dos dois impressionou até o padre, que não conhecia um casal com tanto tempo de união. "Eu nunca tinha visto um casal completar 70 anos de casados e com aquela vitalidade toda. Eles são muito lúcidos. Eu nem tinha ensaiado. Perguntei, e ela respondeu com aquela espontaneidade (risos)", conta sobre o vídeo com a dona Luzia.

AMOR QUE NÃO ACABA

Quem convive com o casal vê os dois como exemplo de vida. "Meu avô tem uma preocupação enorme com ela. Quando ele vê que ela não está comendo muito bem, ele tenta inventar alguma coisa que ela gosta. Fico pasma com a preocupação dele. É um exemplo de vida. Por mais que tenham 70 anos de casados, é um amor muito grande um pelo outro", garante a neta Karina Passos, 32 anos.

E Karina, que mora com os dois, entrega a avó: "É incrível. A minha avó tem ciúmes dele até hoje. Isso é verdade (risos). Ele fala: 'É dona Luzia, se eu fosse mais novo, você não ia nem deixar eu sair de casa'. Os dois têm uma cumplicidade muito grande e conversam muito", diz a neta, que complementa: "A gente acha que o amor vai esfriando, mas não. Os princípios que o meu avô trouxe são muito latentes. A fé e a honestidade são bases que eles incutiram muito forte na nossa família".

INÍCIO

Essa bela história de amor e companheirismo começou cedo. Aos 17, Luzia já subia ao altar com o Maximiano, que na época tinha 20 anos. Os dois se conheceram na igreja, mas já trocavam olhares nos bailes da cidade. "A gente já se conhecia, ia nos bailes, nos pagodes. Começamos a namorar e, depois de um ano e meio, a gente casou e foi morar na roça... lá na roça (risos), oh tristeza (risos). A gente tava muito apaixonado. Eu achei ele muito bacana, muito bonito e muito educado. Os pais dele me adoravam, me chamavam para rezar o terço antes de casar", lembra.

MUDANÇA PARA VITÓRIA

Ainda no interior, logo tiveram o primeiro filho. "Hoje ele já tem 60 e lá vai cacetada. Nós tivemos oito filhos. Graças a Deus cada um tem a sua moradia, tá tudo bem situado na vida. Depois, nós viemos morar em Vitória. Lá na roça já não tava dando mais. Aqui, os meninos já começaram a trabalhar, um ia vender ovo, outro pão, meu marido arrumou um emprego, e eu peguei mais roupa para lavar. Nós éramos 10 em casa", se recorda.

'NÓS VIVEMOS TÃO BEM'

Com pouco dinheiro, dificuldades não faltaram ao casal. Mas, ainda assim, Luzia chega a mudar a voz para afirmar o quanto foi e é feliz ao lado do marido. "Ah, mas nós vivemos tão bem. Nós não brigávamos não. Quando um estava mais nervoso, porque não dava para comprar isso, comprar aquilo, o outro falava: "Calma, que devagar aparece". Eu era muito calma. Quando era eu quem estava nervosa, ele falava: "Fique quieta que vai dar certo". E lá foi, foi, até que nós chegamos a esse ponto. Um tem que consolar o outro. A gente tinha muito menino, muito pobre. Mas, graças a Deus, criamos todos", conta orgulhosa.

NAMORO

Os momentos de namoro, por conta da saúde, já não são do mesmo jeito, mas o carinho continua intacto. "Toda vida dormimos juntos. Nunca separamos de cama. O carinho continua. O único homem que eu conheci estou até hoje", declara.

Sobre o amor após tantos anos, Luzia diz que é a mesma coisa. "A gente ri, brinca, cassoa... Um escora o outro e vamos viver juntos até o fim da vida". A fé deles também é um suporte para a união. "Temos muita fé. Todo dia a gente assiste a missa junto. Eu pergunto: 'Cê vem na missa?' Ele responde: 'Vou'. A gente faz a janta, deixa pronta e vai ver a missa das 18h e depois janta".