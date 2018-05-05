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Na Serra

Colisão frontal deixa vítimas presas às ferragens na BR 101 na Serra

Um dos veículos teria invadido a contra-mão e provocado o acidente

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 16:04
Colisão frontal deixa vítimas presas às ferragens na BR 101 na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
Três carros de passeio bateram por volta das 12h15 deste sábado (5) no quilômetro 258 da BR 101, entre Nova Carapina e Campinho da Serra, bairros da Serra. O acidente deixa duas pessoas presas às ferragens, que estão sendo resgatadas neste momento.
De acordo com a Superintendência de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos teria invadido a contra-mão para realizar uma ultrapassagem e bateu de frente com outro carro. Depois disso, um terceiro veículo também colidiu.
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Segundo a polícia, não há confirmação de morte no acidente. Uma ambulância da Eco101 foi ao local para atendimento. O trânsito no local flui pela faixa alternativa.

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