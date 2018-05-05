Colisão frontal deixa vítimas presas às ferragens na BR 101 na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online

Três carros de passeio bateram por volta das 12h15 deste sábado (5) no quilômetro 258 da BR 101, entre Nova Carapina e Campinho da Serra, bairros da Serra. O acidente deixa duas pessoas presas às ferragens, que estão sendo resgatadas neste momento.

De acordo com a Superintendência de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos teria invadido a contra-mão para realizar uma ultrapassagem e bateu de frente com outro carro. Depois disso, um terceiro veículo também colidiu.