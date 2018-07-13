Colisão entre ônibus e carro congestiona trânsito na Terceira Ponte

Um carro e um ônibus do sistema Transcol colidiram na Terceira Ponte, por volta das 17h30 desta quinta-feira (12), deixando o trânsito congestionado no sentido Vila Velha. Não há informações sobre vítimas.
Publicado em 12 de Julho de 2018 às 21:29
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