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Colisão entre ônibus e carro congestiona trânsito na Terceira Ponte

Não há informações sobre vítimas

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 21:29
Um carro e um ônibus do sistema Transcol colidiram na Terceira Ponte, por volta das 17h30 desta quinta-feira (12), deixando o trânsito congestionado no sentido Vila Velha. Não há informações sobre vítimas.
> Acompanhe o trânsito na Grande Vitória

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