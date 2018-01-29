Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, na Serra

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma moto deixou dois feridos na manhã desta segunda-feira (29). O acidente aconteceu por volta de 7h30, em frente à entrada de uma concessionária de veículos, em Carapina, na Serra, no quilômetro 269 da BR 101. O trânsito ficou lento no sentido Vitória.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, as duas pessoas que estavam na moto sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.