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Avenida Eudes Scherrer

Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na Serra

Segundo a Guarda Municipal da Serra, o trânsito está fluindo normalmente no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 11:32

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 11:32

Um acidente envolvendo um caminhão e um Gol deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (06). A colisão aconteceu próximo a um supermercado, na Avenida Eudes Scherrer de Souza, no bairro Laranjeiras, sentido BR 101, na Serra, por volta de 7h45.
O motorista do Gol teve ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos no local. Ele será encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. Segundo a Guarda Municipal da Serra, o trânsito está fluindo normalmente no local. Alguns semáforos da região estariam sem funcionamento. A Guarda Municipal está no local.

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