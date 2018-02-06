Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na Serra

Um acidente envolvendo um caminhão e um Gol deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (06). A colisão aconteceu próximo a um supermercado, na Avenida Eudes Scherrer de Souza, no bairro Laranjeiras, sentido BR 101, na Serra, por volta de 7h45.

O motorista do Gol teve ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos no local. Ele será encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. Segundo a Guarda Municipal da Serra, o trânsito está fluindo normalmente no local. Alguns semáforos da região estariam sem funcionamento. A Guarda Municipal está no local.