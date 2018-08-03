Colisão deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Uma pessoa ficou ferida após um acidente que envolveu dois carros e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (3), no quilômetro 283 da Rodovia do Contorno, na BR 101, em Cariacica.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, ambulâncias da central médica avançada e básica foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Também foram enviados ao local um guincho e uma viatura de inspeção para sinalização do trecho e viabilização do tráfego no local. No momento do acidente houve uma interdição da faixa 1 no sentido Norte, mas o trânsito já foi liberado.