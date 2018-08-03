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BR 101

Colisão deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

A vítima foi removida para um hospital da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 11:21

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 11:21

Uma pessoa ficou ferida após um acidente que envolveu dois carros e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (3), no quilômetro 283 da Rodovia do Contorno, na BR 101, em Cariacica.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, ambulâncias da central médica avançada e básica foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Também foram enviados ao local um guincho e uma viatura de inspeção para sinalização do trecho e viabilização do tráfego no local. No momento do acidente houve uma interdição da faixa 1 no sentido Norte, mas o trânsito já foi liberado.
A vítima foi removida para um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
 

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