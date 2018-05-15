Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Colisão deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do susto, não houve registro de feridos

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 12:03
Colisão traseira deixou trânsito lento no Contorno Crédito: Reprodução/Internauta
Uma colisão traseira envolvendo duas carretas deixou o trânsito lento na manhã desta terça-feira (15). O acidente aconteceu no quilômetro 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, no sentido Serra, por volta de 7h50.
Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do susto, não houve registro de feridos. A Eco 101 também informou que uma faixa está interditada e que os veículos serão removidos em instantes.
O monitoramento da Central de Trânsito do Gazeta Online registrou o engarrafamento por volta de 8h50 da manhã.
 
Congestionamento na Rodovia do Contorno, sentido Serra, devido a um acidente na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Google Maps

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados