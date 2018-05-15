Colisão deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

Colisão traseira deixou trânsito lento no Contorno Crédito: Reprodução/Internauta

Uma colisão traseira envolvendo duas carretas deixou o trânsito lento na manhã desta terça-feira (15). O acidente aconteceu no quilômetro 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, no sentido Serra, por volta de 7h50.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do susto, não houve registro de feridos. A Eco 101 também informou que uma faixa está interditada e que os veículos serão removidos em instantes.

O monitoramento da Central de Trânsito do Gazeta Online registrou o engarrafamento por volta de 8h50 da manhã.



