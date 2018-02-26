Colisão deixa o trânsito lento em Vitória

Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (26). A colisão foi por volta de 6h30, no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, no sentido Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

O trânsito ficou retido desde a Praça do Cauê e foi liberado cerca de meia hora depois. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Apesar do susto, a Guarda Municipal de Vitória informou que não houve registro de feridos.