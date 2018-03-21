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Na Norte Sul

Colisão deixa dois feridos em avenida de Vitória

O acidente aconteceu por volta de 8h10, na altura de um posto de gasolina, no sentido Centro de Vitória

Publicado em 21 de Março de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 12:15
Duas pessoas ficaram feridas após uma moto e um carro colidirem na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta de 8h10, na altura de um posto de gasolina, no sentido Centro de Vitória.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a motociclista e o carona do veículo ficaram feridos. Eles foram atendidos por equipes de socorro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital São Lucas, também em Vitória.
Devido ao acidente,o trânsito ficou lento e formou uma longa fila de carros. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
 

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