Colisão deixa dois feridos em avenida de Vitória

Duas pessoas ficaram feridas após uma moto e um carro colidirem na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta de 8h10, na altura de um posto de gasolina, no sentido Centro de Vitória.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a motociclista e o carona do veículo ficaram feridos. Eles foram atendidos por equipes de socorro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital São Lucas, também em Vitória.

Devido ao acidente,o trânsito ficou lento e formou uma longa fila de carros. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.