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Na Carlos Lindenberg

Colisão deixa dois feridos em avenida de Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da PM foi ao local, mas as vítimas já haviam sido socorridas por populares que passavam pela região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 13:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 13:48

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto deixou dois feridos na manhã desta segunda-feira (05). O acidente aconteceu por volta de 6h30 na Avenida Carlos Lindenberg, próximo a uma concessionária de veículos, na subida para o Bairro Rio Marinho, no sentido Glória, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da PM foi ao local, mas as vítimas já haviam sido socorridas por populares que passavam pela região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O trânsito ficou lento e chovia na hora da colisão.
 

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