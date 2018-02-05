Colisão deixa dois feridos em avenida de Vila Velha

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto deixou dois feridos na manhã desta segunda-feira (05). O acidente aconteceu por volta de 6h30 na Avenida Carlos Lindenberg, próximo a uma concessionária de veículos, na subida para o Bairro Rio Marinho, no sentido Glória, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da PM foi ao local, mas as vítimas já haviam sido socorridas por populares que passavam pela região. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O trânsito ficou lento e chovia na hora da colisão.