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Multicolecionismo

Colecionadores do Estado se dedicam a guardar a história

Para garantir um bom item, eles marcam presença em leilões e fazem viagens

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 23:33

Publicado em 

13 dez 2018 às 23:33
Relógios antigos de diversos modelos fazem parte do acervo de Álvaro Manhatys Crédito: Carlos Alberto Silva
Relógios, medalhas, selos e cartões-postais, cédulas e moedas. Todo esse material antigo pode não ter muito valor para muitas pessoas, mas colecionadores se entregam para conseguir, muitas vezes até viajando para fora do país ou gastando longas horas em leilões pela internet.
No Espírito Santo, cerca de 100 pessoas se dedicam às atividades, nas contas da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo. São coleções que ocupam várias salas e malas e guardam muita história em selos, álbuns de figurinhas, canetas e lápis, miniaturas de carros e até caixas de fósforo.
O aposentado Nilo Sérgio Bastos, de 70 anos, se dedica à coleção de cédulas e moedas do Brasil. São mais de 500 cédulas e 600 moedas. A coleção inclui notas impressas desde 1942, entre réis, cruzeiros, cruzados e reais. Quando qualquer nota nova surge, ele compra. “Uma moeda flor de cunha – que acabou de sair do banco – não custa menos de R$ 150. Eu tenho a coleção completa e sempre consigo com algum amigo que traz do Banco Central”, explica.
Notas impressas desde 1942 e moedas do Brasil são colecionadas por Nilo Bastos Crédito: Carlos Alberto Silva
Todas as notas e moedas de Nilo são do tipo chamado flor de cunha ou flor de estampa, todas novas. Ele já chegou a vender moedas antigas que nunca circularam por R$ 17 mil, mas nos catálogos de colecionadores elas chegam a valer mais de R$ 50 mil. “Existem emissores de notas em menor quantidade pelo Banco Central, que acabam ficando raras e valorizando no futuro”, lembra.
Já o advogado e presidente da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo, Álvaro Manhatys, é coleciona itens diversos. Ele tem relógios antigos, cédulas de dinheiro, medalhas e recentemente tem colecionado até “bolachas” para apoiar copos de chope.
“Meu pai é grego, mas veio para o Brasil quando tinha 26 anos. Quando eu era criança ele me deu uma nota grega do final dos anos 1920 e foi daí que começou. Eu trabalhei na área de câmbio e as pessoas traziam cédulas para mim de vários países”, explicou.
Álvaro tem coleções diversas: relógios antigos, dinheiro e medalhas Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o tempo, Álvaro foi diversificando as coleções com outros objetos. No total, são cerca de cinco mil itens. Mas, de acordo com ele, não é só a quantidade que faz você ser um bom colecionador. “Se você tem três itens já pode ser um colecionador. Quanto mais raro, mais valioso. Você tem o olhar da história, a fatia da história e preserva em fragmentos reais todas as peças que remontam a tempos passados. Esses ‘guardiões da história’ tem a missão de guardar e repassar para as próximas gerações”, explicou.
TEMÁTICAS
Além das coleções de vários itens, há também quem escolhe temas específicos para colecionar. O servidor público federal aposentado Mário Celso Vanzan fica concentrado em coleções temáticas de selos postais – a chamada filatelia. Os dois principais temas para ele são Copa do Mundo e a vida do Papa João Paulo II.
Há selos que chegam a custar mais de R$ 1.600, vendidos em leilões. “É importante que os selos tenham o carimbo comemorativo e estejam no envelope da correspondência que tenha circulado. É um registro histórico”, explica ele. “Sobre Copas do Mundo, descobrimos nas pesquisas que nenhum país lançou um selo comemorativo em 1934, no Uruguai”, detalha Mário, que completa que apenas em 1983 surgiu um selo da Copa daquele ano, um dos itens da coleção dele.
A coleção mais valiosa de Mário é a série de selos da Copa de 1934, na Itália – rara e difícil de encontrar. O aposentado também tem uma coleção de cartões postais antigos de várias cidades.
Nilo mostra uma das 500 cédulas que possui em seu acervo, além das moedas Crédito: Carlos Alberto Silva

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