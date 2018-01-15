Cocaína apreendida em veleiro na África teria sido embarcada no ES

Crédito: TVC

Três velejadores brasileiros estão presos na África sob acusação de tráfico internacional de drogas. O veleiro que usaram para fazer a travessia do oceano Atlântico chegou ao arquipélago de Cabo Verde com mais de uma tonelada de cocaína, que teria sido embarcada na região metropolitana de Vitória.

A história dos baianos Rodrigo Dantas, 25 anos, e Daniel Dantas, 43, e do gaúcho Daniel Guerra, 36, foi contada na edição deste domingo (14) do Fantástico, TV Globo, e está envolvida em mistérios, mas os três asseguram que são inocentes.

A reportagem apurou que a embarcação - de propriedade de um britânico, cujo apelido é Fox (raposa em inglês) - passou mais de um ano em um estaleiro em Salvador, na Bahia, para fazer reparos. De lá, o veleiro sairia para Natal, no Rio Grande do Norte, e então seguiria para o arquipélago de Açores, pertencente a Portugal. Antes, porém, esteve no Espírito Santo e a suspeita da Polícia Federal é que tenha sido o local onde 1.157 quilos de cocaína pura foram embarcados.

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A Polícia Federal, ainda segundo a reportagem, já tinha sido informada sobre a possibilidade da embarcação ser utilizada para o transporte de drogas. Enquanto esteve na Bahia, agentes fizeram monitoramentos, mas não identificaram irregularidades. Já em Natal, policiais foram acionados para uma vistoria antes da viagem para a África, usaram inclusive um cão farejador, mas também não encontraram drogas.

O delegado federal Rubens Alexandre de França, do Rio Grande do Norte, reconheceu que houve falhas no trabalho policial porque, para ele, a droga já estava no veleiro quando vistoriado. A Polícia Federal abriu investigação sobre o caso, mas está sob sigilo. No Estado, a assessoria do órgão informou que não pode se manifestar.

Os três velejadores foram contratados para levar a embarcação para Açores depois que já havia passado pelo Espírito Santo. Eles fizeram o trajeto de Salvador para Natal, acompanhados do proprietário e de um mecânico argentino que havia participado do reparo na Bahia. Na capital do Rio Grande do Norte, Fox e o mecânico desembarcaram. Assim, seguiram para a África somente os brasileiros e um francês, que era o capitão do veleiro.

Na travessia do oceano Atlântico, a embarcação apresentou uma série de problemas e foi feita uma parada forçada em Cabo Verde, onde todos os tripulantes foram presos. A cocaína foi encontrada em um compartimento feito sob o tanque de água, na área das camas, e a tampa estava cimentada. Os brasileiros, que aceitaram o trabalho para acumular experiência e ganhar milhas náuticas, estão há cinco meses presos na África, mas ainda não foram julgados. Se condenados, podem pegar mais de 20 anos de prisão.