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2,5 mil contemplados

CNH Social 2020: veja a lista dos selecionados na primeira fase no ES

O Detran-ES afirmou que, em breve, todos vão receber orientações sobre os procedimentos para dar andamento ao processo de habilitação

Publicado em 31 de Março de 2020 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 14:47
CNH
CNH Crédito: Radar Nacional
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou na tarde desta terça-feira (31) a lista com os nomes dos 2.500 beneficiados na primeira fase do CNH Social 2020. O órgão afirmou que os selecionados também receberam o aviso por mensagem no celular e no e-mail e que, em breve, todos terão orientações sobre os procedimentos para dar andamento ao processo de habilitação.

Arquivos & Anexos

LISTA | CNH Social 2020 - 1ª chamada

Tamanho do arquivo: 660kb
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Na página do Facebook do Detran-ES, um comunicado diz que o programa CNH Social está suspenso por tempo indeterminado, conforme Instrução de Serviço do departamento e Decretos Estaduais que dispõem sobre o Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo. "Mas, se você foi contemplado agora, não se preocupe. Essas vagas estão garantidas", diz o aviso.

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