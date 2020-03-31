CNH Social 2020: veja a lista dos selecionados na primeira fase no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou na tarde desta terça-feira (31) a lista com os nomes dos 2.500 beneficiados na primeira fase do CNH Social 2020. O órgão afirmou que os selecionados também receberam o aviso por mensagem no celular e no e-mail e que, em breve, todos terão orientações sobre os procedimentos para dar andamento ao processo de habilitação.
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LISTA | CNH Social 2020 - 1ª chamada
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Na página do Facebook do Detran-ES, um comunicado diz que o programa CNH Social está suspenso por tempo indeterminado, conforme Instrução de Serviço do departamento e Decretos Estaduais que dispõem sobre o Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo. "Mas, se você foi contemplado agora, não se preocupe. Essas vagas estão garantidas", diz o aviso.