CNH Social 2020: veja a lista dos selecionados na primeira fase no ES

Na página do Facebook do Detran-ES, um comunicado diz que o programa CNH Social está suspenso por tempo indeterminado, conforme Instrução de Serviço do departamento e Decretos Estaduais que dispõem sobre o Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo. "Mas, se você foi contemplado agora, não se preocupe. Essas vagas estão garantidas", diz o aviso.